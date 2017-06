Junio 28, 2017 - 3:23 pm

Lo terminas o él a ti, pasan unas semanas y ahí está de nuevo tocando a la puerta, arrepentido y pidiéndote retomar la relación.

Peor: termina con su novia, empieza una relación contigo ¡y, al poco tiempo, te dice adiós porque se dio cuenta que “extraña a su ex! ¿Qué fue lo que pasó? ¿para qué terminar si se van a arrepentir?Aquí la verdad detrás de sus eternos regresos.

1-Conoce a otra y como es muy ‘honesto’ termina contigo. Comienza una relación y descubre que fue una ‘equivocación’ y quiere volver.

No te engañes, lo que hizo fue tomarse un tiempo libre para estar con otra, sin que le reclames. Lo peor es que, lo hacen porque saben muy bien que lo vas a aceptar de nuevo.

2-Dicen que “más vale malo conocido que bueno por conocer” y como no funcionaron las cosas con la otra o no ha conocido a nadie, pues, ¿por qué no regresar a la comodidad de tus brazos? Sabe que basta que lo pida para que regresen.

3- Si los dos motivos anteriores son tristísimos, éste debe ser el peor: te termina para después pedirte perdón un día sí y al otro también, ya que es un hombre conflictivo que no sabe estar en una relación madura. Confunde las peleas con la pasión y le entusiasman las reconciliaciones. Encerrando a ambos en ese círculo vicioso.

Cosmopolitan