Reincidente (Josué Carrillo)

Junio 9, 2017 - 1:25 pm

Te la pasas prometiendo que no lo volverás a hacer. Juras sobre la Biblia que ya no más. Te repites una y mil veces “no volveré a creer en el amor”. Llegas a convencerte del exorcismo, incluso, te asombras de los resultados, de la manera como los días te paren y te echan a la calle como el ser más indiferente, tan libre de piel, tan limpio de sentimientos como un tubo de ensayo. Estás muy seguro de la decisión y, hasta te sientes otro, un otro sin nada por dentro, un ser cercano a la felicidad entendida como la renunciación a los apegos. Estás a punto de gritar un ¡hurra! un ¡Bravo, la pegué!. Te preparas para celebrar y, como los evangélicos, subir al púlpito y contar tu testimonio. “Yo fui un hombre enamorado, un hombre que sufría por amor, pero, ya no, ya nunca mas el amor me va a doler, no me dolerá mas”. Ese puede ser parte del discurso. Crees sostener el rumbo, continuar el hilo, la coherencia con el pensamiento, los sentimientos y las acciones hasta que aparece ella o él. La tienes de frente/lo tienes de frente. No ha tenido que hablarte, ni siquiera ha preguntado cómo te llamas o qué tan tostada te gusta la pizza o si te gustan las canciones de Sabina o los versos de la poeta Mariela López o mirar la luna en junio o las tertulias en Café Central. Únicamente te ha mirado, con una luz, con un brillo en la pupila que se adentra, que esculca, que alumbra donde tratas de esconder lo que sabes sobre las caricias, sobre los besos, sobre el tener tu boca contra su boca, una respiración que se lleva la tuya, que se hace tu respiración, entonces, se acelera el tiempo, se vuelven confusos los pensamientos, cambia la intensidad del color en las rosas, algo te reclama tener ternura, te vuelven los sueños, la risa se hace música. No te ha dicho aún una sola palabra, pero, ya sabes que será ella/él una presencia, un deseo de tenerle, una necesidad de estar a su lado constante. Ahora eres un reincidente. Lo asumes. No te da remordimiento por traicionar tus propios juramentos. Pierdes el sentido y la prudencia. Caminas por impulsos. Te encanta estar de nuevo ciego, de nuevo enamorado. Listo, preparado, para volver a sufrir.

Josué Carrillo