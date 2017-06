Rafaela Requesens: Seguiremos en las calles para impedir la Constituyente

Junio 4, 2017 - 7:04 pm

Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que los estudiantes universitarios se mantendrán en las calles protestando para impedir la Asamblea Nacional Constituyente y lograr un cambio político y social en el país.

“La calle es fundamental, no se puede enfriar, la única manera de que haya transición, es que haya calle y una presión. Se ha logrado que el gobierno esté fuera del ámbito internacional y el país esté en el ojo internacional, (el presidente Nicolás) Maduro tiene que entender que si el pueblo no lo quiere, tiene que irse”, expresó Requesens en una entrevista a Televen.

La dirigente estudiantil insistió en que un cambio en la Constitición no solucionará los problemas del país y consideró que es un sacrificio a uno de los legados que dejó al fallecido presidente Hugo Chávez a sus seguidores. “Quieren sacrificar a la hija de Chávez, que es la Constitución de 1999 y hacer una nueva. Esto no solucionará los problemas del país, porque el problema no es la Constitución. La única solución es que Maduro salga del poder”.

A su juicio, es sumamente importante la participación de todos los sectores de la población en las exigencias, porque los problemas son iguales para todos. “La crisis no es problema de los políticos es de todos los venezolanos. Esto es un tema que le compete a todo el país porque si no hacemos un cambio ahora lo vamos a perder”, apuntó Rafael Requesens en relación a la Asamblea Nacional Constituyente.

El Nacional