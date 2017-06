Quiebran récord en subasta al vender por 190 mil dólares unas zapatillas de Michael Jordan en 1984

Junio 11, 2017 - 10:55 pm

Un par de zapatillas que Michael Jordan utilizó en la final de los Juegos Olímpicos de 1984 contra España se vendió en una subasta por $190,373 y quebró el récord de zapatillas más caras que hayan sido desgastadas en un partido este domingo por la mañana.

“El precio astronómico comprueba que Michael Jordan es único en el mercado de cosas memorables utilizadas en un juego””, dijo Dan Imler, vicepresidente de SCP Auctions, la empresa encargada de vender las zapatillas en cuestión.

La marca previa también le pertenecía a Jordan por sus zapatillas del Juego 5 de las Finales de la NBA en 1997, mejor conocido como “El Juego de la Gripe” que se disputó hace exactamente 20 años este domingo y vio a Jordan sobreponerse a síntomas de gripe para anotar 38 puntos en la victoria de los Chicago Bulls sobre el Utah Jazz. Esas se vendieron por $104,765 en el 2013.

Las zapatillas de los JJ.OO. de 1984 están autografiadas e incluyen inserciones ortopédicas, son consideradas las últimas que él se puso como amateur. Estas fueron obtenidad por un alcanzapelotas de 11 años que era el hijo de un ídolo de los Los Angeles Lakers como Gal Goodrich. Aquella final se disputó en El Forum de Los Ángeles y Jordan anotó 20 puntos en la victoria estadounidense por 96-65 el 10 de agosto de 1984.

Jordan, quien siempre había vestido la marca de Converse durante su carrera universitaria gracias al convenio que ésta tenía con Dean Smith, entrenador de la Universidad de Carolina del Norte, por 10 mil dólares. Pero aquella sería la última vez que él se las pondría en un compromiso oficial.

Jordan quería pasarse a Adidas en la NBA, pero nunca recibió una oferta. Converse le ofreció 100 mil dólares al año, el equivalente de lo que Magic Johnson y Larry Bird ganaban en aquel entonces, pero Nike había comenzado a hablar con Jordan durante los Juegos y lo terminó contratando por cinco años y 500 mil dólares al año además de opciones en acciones que alzaron el monto inicial a siete millones con la promesa adicional de una zapatilla únicamente suya.

Jordan, quien firmó su contrato con los Bulls en septiembre, puso su firma con Nike en Octubre de 1984. Las Air Jordan se vendieron por 70 millones de dólares en total durante sus primeros dos meses en el mercado.

La otra estrella de la subasta fue la figurita T206 del pelotero Honus Wagner, la más famosa entre los coleccionistas deportivos. Dicha figurita estaba demacrada (del 1 al 10, recibió una calificación de 1) pero de todas formas se vendió por $609,294. El anterior coleccionista que la poseía, J. Ross Greene, había pagado 48 mil dólares por ella en 1996.

Una T206 Wagner, con calificación de 1, se había subastado por última vez en el 2009 por 400 mil dólares. El precio más elevado para una tarjeta Wagner no tiene comparación con ninguna otra tarjeta de béisbol, ya que se eleva a los 3,12 millones de dólares según una estimación hecha el año pasado.

Michael Jordan's game-used shoes worn in the gold-medal game against Spain in the 1984 Olympics sold for $190,373. https://t.co/EnJZUB4XBS pic.twitter.com/GZiOqXhFUc

— SportsCenter (@SportsCenter) 11 de junio de 2017