Programación del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez para este mes

El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB) presenta su programación cultural para junio que inició el jueves 1° con el el Programa de Liderazgo Transformacional en el ambiente público. A continuación presentamos la lista de actividades para el resto del mes.

JUEVES 08

Fundación Camlb en los EVENTOS EDUCATIVOS EN LA PLAZA presenta a Nacional de Danzas Expresiones.

Plaza Baralt

5:00 p.m.

VIERNES 09

Ciudad Puerto Teatro presenta Clásicos del Teatro: “La cantante calva” de Eugene Ionesco; “Bodas de Sangre”, de Federico García Lorca; “Macbeth”, de William Shakespeare” y “La jueza de los divorcios”, de Miguel de Cervantes.

Sala de Artes Escénicas

6:30 p.m.

Entrada por colaboración Bs. 1.000

SABADO 10

Ciudad Puerto Teatro invita al Ciclo de Lecturas Dramatizadas del Circuito Internacional de Dramaturgos y Directores Jóvenes.

Cam Cafe

5:00 p.m.

Entrada por colaboración Bs. 1.000,00

Desfile de Modas Look Maracaibo Verano, a beneficio de FUNDANICA.

Sala de Artes Escénicas

7:00 p.m.

Entrada por Invitación

DOMINGO 11

Fundación CAM LB en los DOMINGOS FAMILIARES FORMATIVOS EN EL CAMLB

presenta a Ciudad Puerto Teatro con “La vieja tienda de muñecos de mi abuelo”.

Sala de Artes Escénicas

11:00 a.m.

Entrada Gratuita

Encuentro Dancístico de la Tercera Edad, en el marco de la celebración del Día

del Adulto Mayor, con las agrupaciones: Sueños de Antaño, Hilos de Plata, Azozulymar,

Rompiendo Cadenas, Años Dorados y Mi Dulce Sueño.

Sala de Artes Escénicas

4:00 p.m.

Entrada gratuita

MARTES 13

Zona Educativa Zulia invita a su Conferencia “Motivados para ganar, un recreo para mi Maestro”.

Sala de Artes Escénicas

8:00 a.m.

Entrada por invitación

Fundación CAMLB, Sistema Nacional de Orquestas y Coros, Núcleo Metro de Maracaibo presentan Concierto Sinfónico cierre de año escolar.

Sala de Artes Escénicas

5:00 p.m.

Entrada Gratuita

MIÉRCOLES 14

Consejo Educativo C.E.I. María Moñitos invita a su Acto Cultural Cierre de Año.

Sala de Artes Escénicas

8:00 a.m.

Entrada por invitación

Fundación CAMLB, Sistema Nacional de Orquestas y Coros presentan: Concierto

de la Sinfónica de la Juventud Zuliana Rafael Urdaneta.

Sala de Artes Escénicas

5:00 p.m.

Entrada gratuita

JUEVES 15

Fundación CAMLB, Sistema Nacional de Orquestas y Coros presentan Concierto

Sinfónico con el Núcleo La Chinita.

Sala de Artes Escénicas

9:00 a.m.

Entrada gratuita

Compañía Juvenil de Danzas Maracaibo presenta de “Festival Entre Amigos”, con

agrupaciones invitadas.

Sala de Artes Escénicas

5:00 p.m.

Entrada Gratuita

Fundación CAMLB, en los EVENTOS EDUCATIVOS EN LA PLAZA, presenta a

Danzas al Compás.

Plaza Baralt

5:00 p.m.

VIERNES16

Fundación CAMLB y Ministerio de Cultura, invitan Taller “Planificación en la Enseñanza de las Artes”, dictado por el Guillermo González y Diamarys Pereira Sayas.

CAM CAFÉ

9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Previa inscripción

Academia de Baile Jessale presenta su Gala “El último telón”.

Sala de Artes Escénicas

7:00 p.m.

Entrada por invitación

SÁBADO 17

Sociedad de Amigos del CAMLB, Fundación Fernando Canaán y Escuela de Yoga

At Home Maracaibo invitan al evento “Yoga para todos”, en el marco del Día

Internacional del Yoga.

Sala de Artes Escénicas y CAM CAFÉ

7:00 a.m. a 12:00 m.

Entrada libre

Empresa Riee invita al Taller “Cuento Motor”

CAM CAFÉ

9:00 a.m. a 4:00 p.m. Entrada previa inscripción

Fundación CAMLB invita a la celebración por el Día del Malabarista, con

agrupaciones invitadas.

Fachada del CAMLB

4:00 p.m.

Entrada gratuita

DOMINGO 18

Fundación CAMLB en los DOMINGOS FAMILIARES FORMATIVOS EN EL CAMLB

presenta a al grupo musical Acústico y sus amigos, en el marco del Día del Padre.

Sala de Artes Escénicas

11:00 a.m.

Entrada Gratuita

LUNES 19

Fundación CAMLB y el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e

Infantiles del estado Zulia invita a la apertura del Festival de Jazz.

Sala de Artes Escénicas

6:00 p.m.

Entrada Gratuita

MARTES 20

Fundación CAMLB, Sistema Nacional de Orquestas y Coros presentan Concierto

Sinfónico con el Núcleo Santa Rosa.

Sala de Artes Escénicas

Entrada gratuita

5:00 p.m.

MIÉRCOLES 21

Fundación CAMLB invita al programa Eventos Pedagógicos con Ciudad Puerto

Teatro.

U.E. José Ignacio González

9:00 a.m.

Los Haticos por arriba, municipio Cristo de Aranza.

Fundación CAMLB, Sistema Nacional de Orquestas y Coros presentan Concierto

Sinfónico con el Núcleo Santa Rosa.

Sala de Artes Escénicas

Entrada gratuita

5:00 p.m.

JUEVES 22

C.E.I. 1° de Agosto invita a su Acto Cultural de cierre de año escolar 2016-2017.

Sala de Artes Escénicas

8:00 a.m.

Entrada por invitación

U.E. Colegio San Francisco de Asís invita al Festival tradicional-popular

sanfranciscano “Venezolanísimo”.

Sala de Artes Escénicas

6:00 p.m.

Entrada por invitación

Fundación CAMLB, en los EVENTOS EDUCATIVOS EN LA PLAZA, presenta a

Danzas Sueños de Antaño y Creaciones Sureñas.

Plaza Baralt

5:00 p.m.

VIERNES 23

Alta Tensión invita a su espectáculo: “Bruttal” La Competencia

Sala de Artes Escénicas

7:00 p.m.

Entrada por invitación

DOMINGO 25

Fundación CAMLB, en los DOMINGOS FAMILIARES FORMATIVOS EN EL CAMLB,

presenta: Recital de piano en homenaje a Teresa Carreño, a cargo de Juan José

Bernal.

Sala de Artes Escénicas

11:00 a.m.

Entrada Gratuita

Fundación Centro de Esperanza invita al 1er Encuentro Internacional de Danzas

Folklóricas Colombia, Ecuador y Venezuela.

Sala de Artes Escénicas

4:00 p.m.

Entrada gratuita

LUNES 26

C.E.I.N. Angelitos Negros invita a su Acto de Cierre de año escolar 2016-2017.

Sala de Artes Escénicas

8:00 a.m.

Entrada por invitación

Banda Show Manuel Morales Carabaño invita a su Acto de Ascensos.

Sala de Artes Escénicas

4:00 p.m.

Entrada gratuita

MARTES 27

Fundrama invita a la obra teatral “Jesús Alberto cumpleaños”.

Sala Audiovisual

6:00 pm

Entrada por colaboración

MIÉRCOLES 28

Fundación CAMLB, en el marco de la celebración del Día Nacional del Teatro,

presenta a: Daga Teatro, con la obra “Esperando a Godot”.

Sala de Artes Escénicas

6:00 p.m.

Entrada gratuita

JUEVES 29

Fundación CAMLB, en sus Eventos Pedagógicos en el CAMLB, presenta a la

Escuela de Danzas Yolanda Moreno.

Sala de Artes Escénicas

10:00 a.m.

Entrada gratuita (Por confirmar)

Banda Show Rafael Urdaneta invita a su Acto de Ascensos.

Sala de Artes Escénicas

5:00 p.m.

Entrada gratuita

Fundación CAMLB, en los EVENTOS EDUCATIVOS EN LA PLAZA, presenta a la

agrupación Sandunga.

Plaza Baralt

5:00 p.m.

VIERNES 30

U.E. San Lucas invita a su cierre de proyecto de 2017.

Sala de Artes Escénicas

8:00 a.m.

Entrada gratuita

U.E. Takupi invita a su Acto de Fin de Curso del año escolar 2016-2017.

Sala de Artes Escénicas

6:00 pm

Entrada por invitación

MUSEO

CONTINÚAN:

SALA DE MUSEO 1

EL YO ANTIGUO-ANTOLOGÍA DE LAURA DÍAZ: Dibujos de la artista Laura Díaz.

SALA DE MUSEO 2

PANFLETO: Obras del artista plástico Elvis Rosendo

SALA DE MUSEO 3

SOBRE MI PIEL: Exposición colectiva sobre el arte del cuerpo.

SALA DE MUSEO 4

PROYECTO 13 DE PORTUGUESA: Exposición colectiva de 13 artistas portugueseños.

SALA DE MUSEO 5 Y 6

EL LAGO DE LOS SUEÑOS: Obras del artista Ángel González.

SALA ALTERNATIVA:

BIOGRAFÍA: Obras del artista Luis García.

INAUGURAN

SALA DE MUSEO 5 Y 6

ÁNGELES GUARDIANES

QUEREMOS TANTO A ALICIA BENAMÚ: Exposición colectiva de artistas nacionales

a beneficio de la artista Alicia Benamú.

Del 11 al 18 de junio.

EXTENSIÓN EDUCATIVA

SÁBADO 03

Bloqueo Creativo. Encuentro de Artistas

Hora: 9:00 am a 12:00 pm

Lugar: Salas de Museo

Gratuito

SÁBADOS 03, 10 y 17

Curso de iniciación a la Numismática Venezolana, por Hussein Larreal,

especialista en Numismática del Banco Central de Venezuela

Hora: 9:00 am

Lugar: Salas de Museo

Gratuito

MIÉRCOLES 07

Actividad socio jurídica con las beneficiarias y familiares del Sistema Penal.

Evento del Centro de Residencia Supervisada Femenino “Lcda. Alexandra Elia Molina”.

Hora: 9:00 am a 12:00 pm.

Lugar: Sala Audiovisual

Gratuito

VIERNES 09

Inauguración de la muestra colectiva de los niños de JOUTAI

Hora: 3:00 pm a 4:00 pm

Lugar: Sala Expositiva de Extensión

Gratuito

MIÉRCOLES 14

Actividad socio jurídica con las beneficiarias y familiares del Sistema Penal.

Evento del Centro de Residencia Supervisada Femenino “Lcda. Alexandra Elia Molina”

Hora: 9:00 am a 12:00 pm

Lugar: Sala Audiovisual

Gratuito

SÁBADO 17

Taller de Manga e Ilustración. Cómo cotizar y cómo trabajar online, por Alex Knight.

Hora: 9:00 am

Lugar: Sala de Extensión

Costo: Bs. 6.000

Días 20, 21, 22, 23, 26 y 27/06/2017

Taller de Tejido de Conjunto Playero en crochet

Facilitadora: Ana Abreu

Hora: 1:00 pm a 3:50 pm

Lugar: Sala de Extensión

Costo: 5.000,00

Materiales: Hilo colombiano y aguja de chochet número 3

Dirigido a personas con conocimientos básicos en tejido crochet.

MIÉRCOLES 21

Actividad socio jurídica con las beneficiarias y familiares del Sistema Penal.

Evento del Centro de Residencia Supervisada Femenino “Lcda. Alexandra Elia

Molina”.

Hora: 9:00 am a 12:00 pm

Lugar: Sala Audiovisual

Gratuito

Días 28, 29 y30/06/2017

Taller de Estampado de Camisetas para niños por Gerardo Túa

Lugar: Sala de Extensión

Cupos: 15 personas

Costo: 8000 Bs

Requerimiento: Traer una franela

CID-CAM SALA DE LECTURA

Días 06, 07, 13 y 14:

Taller de actuación y escritura teatral ” Orígenes “, dictado por el maestro Alexis Blanco,

periodista, escritor (ensayista artístico), actor y director teatral.

Dirigido a mayores de 13 años.

Sala Audiovisual

02:00 a 05:00 p. m.

Entrada Libre

Inscripciones en la sede del CAMLB o por el siguiente correo:

[email protected]

Ciclo de conversatorios “Periodismo y Cultura” en el marco del Día del Periodista.

LUNES 19

“Espectáculos múltiples y aforos atendidos. Desafíos y desencuentros en los

escenarios de la “cultura” en Maracaibo”, conducido por Carlos Valbuena.

MARTES 20

“Enseñanza critica de los medios”, conducido por Rita Elena Avila.

MIÉRCOLES 21

“Comunicación ambiental”, conducido por Jacqueline Pérez.

LUNES 26

“Periodismo y dramaturgia: dos formas de contar historias”, conducido por Lolimar Suarez.

MIÉRCOLES 28

“Periodismo y música en la formación de ciudadanos”, conducido por Cesar Eduardo

Pérez.

JUEVES 29

“La intriga en la narrativa periodística”, conducido por la Isabel Cristina Morán.

Sala de Museo 2

03:00 p. m.

Dirigido a jóvenes y adultos

Entrada Libre

VIERNES 30

Cierre del taller de actuación y escritura teatral “Orígenes”, coordinado por Alexis Blanco; periodista, escritor (ensayista artístico), actor y director teatral.

Dirigido a jóvenes y adultos.

Salas de museo 5 y 6

05:00 p. m.

Entrada Libre

CINE ARTE

SABADO 03

Cine y Ecología: Venezuela las Mafias del Oro.

Sala Audiovisual

Hora: 10:00 am.

Entrada gratis.

Días, 03, 05, 06, 07.

Cine Contemporáneo.

Sala de Artes Escénicas

Hora: 4:00 pm.

Entrada gratis

DOMINGO 04

Cine en Familia: La Bella y la Bestia

Sala de Artes Escénicas

Hora: 4:00 pm.

Entrada por colaboración 1.000 Bs.

Días 09, 16, 23. Cine Foros: Cine Contemporáneo

Sala Audiovisual

Hora: 3:00 pm.

VIERNES 30

Ciclo de cine de la Diversidad 2017.

Sala Audiovisual

Hora: 3:00 pm y 7:00 pm.

Entrada gratis.

Las puertas del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez están abiertas para quienes quieran acudir a cualquiera de estas actividades.

