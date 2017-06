Echa un vistazo al primer tráiler de Jumanji con ‘La Roca’ y Jack Black

Junio 29, 2017 - 4:27 pm

Jumanji, la taquillera cinta que estelarizó Robin Williams en 1995, tendrá una nueva entrega y el primer tráiler oficial ya está disponible en YouTube.

Dwayne ‘La Roca’ Johnson, los comediantes Jack Black y Kevin Hart, y la actriz Karen Gillan son los protagonistas de “Jumanji: Welcome to the Jungle”, título que lleva la historia que reinventa la propuesta original.

En esta entrega no estamos frente a un juego de mesa, sino a un videojuego que arrastra a un grupo de problemáticos jóvenes a un mundo virtual mortal en el que toman el aspecto de los avatares: Johson, Black, Hart y Gillan.

La producción de Matt Tolmach cuenta con la participación del cantante Nick Jonas, que inició su carrera como la banda de Jonas Brothers. El actor de Estados Unidos ha participado en películas de Disney así como en la series Kingdom y Scream Queens.

La cinta original se estrenó en 1995 y logró una taquilla mundial de 262 millones de dólares. En esa película, dos niños se obsesionaban con un juego de mesa llamado Jumanji. En esta Robin Williams interpretaba a un hombre que escapa del cautiverio dentro de este juego mágico que tenía como eje temático la selva. “Jumanji: Bienvenido a la Selva” será estrenada en las salas de cine en diciembre.

El Comercio

