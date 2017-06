Junio 16, 2017 - 5:04 pm

La Gobernación del Zulia continúa en las calles efectuando los trabajos de saneamiento y limpieza en las diferentes vías. En esta oportunidad el despliegue de trabajadores y maquinarias tuvo lugar en el corredor vial Hugo Rafael Chávez Frías, antigua Circunvalación 3, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo.

Los trabajos que constan de barrido, recolección de basura y escombros, despeje de aceras y brocales, fueron verificados por la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), Magdely Valbuena, junto al presidente del Instituto Autónomo Regional de Ambiente (IARA), Henry Ramírez, el director del Servicio Autónomo de Rellenos del estado Zulia (Sarez), Juan José Martínez, representantes de la Secretaría de Infraestructura, y del Centro de Operaciones del estado Zulia (COEZ), el sub secretario de Alimentación, legislador Hebert Chávez, el equipo político parroquial, y el Cuerpo de Policía Bolivariana (CPBEZ).

Ante este abordaje que mantiene de manera permanente el ejecutivo regional cumpliendo con los habitantes de la capital zuliana para garantizar su buen vivir, la primera autoridad del órgano legislativo, Magdely Valbuena, indicó que a diario se producen aproximadamente 3 mil toneladas de basura en el municipio Maracaibo pero la alcaldía de Maracaibo sólo está recogiendo 1052 toneladas.

“Parece que la alcaldesa decidió no recoger basura los fines de semana, solo de lunes a viernes van a algunas zonas y no recogen toda la basura. Hay que dejar las cosas claras, a quien le compete por la Constitución Bolivariana de Venezuela y por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la recolección de la basura y garantizar la parte ambiental de los municipios es a las alcaldías, pero quien está al frente de la Alcaldía de Maracaibo y que fue electa por los maracaiberos como lo es Eveling Trejo, pareciera que siente que esa no es su responsabilidad”, sentenció la parlamentaria.

Maracaibo está convertido en un vertedero de basura a cielo abierto y eso atenta contra la salud de quienes habitan en la tierra del sol amada, además agregó que la alcaldesa acompaña a la oposición en manifestaciones que finalmente culminan en hechos violentos quemando bienes públicos y privados, además de atentar contra la paz del pueblo.

Las autoridades en su recorrido a lo largo del corredor vial Hugo Chávez, una de las grandes obras consolidadas por el gobierno de Nicolás Maduro y Francisco Arias Cárdenas, coincidieron en que la basura no recolectada, se convierte en insumo para quienes trancan las vías durante las protestas de la derecha, afectando el libre tránsito y la cotidianidad de los ciudadanos de bien.

“Es inaceptable que tengamos así nuestras carreteras, dañadas, obstaculizadas, sucias por las acciones violentas y por la irresponsabilidad de quien debería cumplir con sus funciones”.

Ante ello Valbuena criticó la ausencia de la municipalidad. “No la vemos accionando a favor del pueblo. Si el gobierno regional a través de los organismos de limpieza y los cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, no hicieran estos trabajos, la situación en la ciudad fuese peor de la que en estos momentos está. Alcaldesa, cumpla con su responsabilidad ya que hoy organismos como el IARA, SAREZ, están realizando el trabajo que tendría que estar realizando porque esta es su competencia, los que la eligieron se sienten defraudados”.

Por su parte el presidente del IARA, Henry Ramírez apuntó “a la señora alcaldesa le quedó grande Maracaibo. Ya basta que los sectores del oeste de la ciudad continúen abandonados por la alcaldía, no sólo con la falta de recolección de la basura sino con la falta de semáforos y la limpieza de cañadas”.

Finalmente informó que, ante la gran cantidad de basura, los trabajos se extenderán de dos a tres semanas continuando la siguiente a lo largo del corredor vial, todo ello con el fin de dar una mejor cara al municipio y permitir la libre circulación de vehículos y peatones.

