Junio 18, 2017 - 11:55 am

Los Rojos de Cincinnati develarán el sábado una estatua en honor de su legendario pelotero Pete Rose. La imagen de bronce del rey del hit se encuentra ubicada en la entrada del Great American Ball Park.

El bateador con más imparables en la historia, sigue suspendido por las Grandes Ligas, tras apostar a juegos de béisbol. Pero en los años recientes, los Rojos han recibido autorización para reconocer sus logros deportivos.

Pete Rose de 76 años, fue exaltado el año pasado como miembro del salón de la fama del club.

Habrá una fiesta en una zona de diversiones, aledaña al Great American Ball Park. En el terreno del parque, se realizará una ceremonia previa al juego entre los Rojos y los Dodgers de Los Ángeles.

La estatua de Pete Rose se unirá a las que honran ya en las inmediaciones del parque a Johnny Bench, Joe Morgan y el cubano Tony Pérez, sus compañeros en la “Gran Máquina Roja” de la década de 1970. Se espera que Bench, Morgan y Pérez asistan a la ceremonia del sábado.

Congrats @PeteRose_14 the most exciting baseball player of all time on your Statue at The Great American Ball Park pic.twitter.com/nxojOnzR6J

— LetsPlayBall™ (@iLetsPlayBall) 18 de junio de 2017