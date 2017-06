Junio 29, 2017 - 10:29 am

Mucho se ha especulado en torno a la actuación del piloto que sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado martes en un helicóptero del CICPC ejerciendo un ataque contra las instalaciones del Poder Judicial.

Como un “pote de humo”, “peine”, “hecho aislado”, ha sido calificada la acción de Óscar Pérez, inspector del cuerpo de investigaciones científicas, miembro de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) y jefe de Operaciones Aéreas.

El periodista venezolano Isnardo Bravo aseguró que conoce personalmente a Pérez y señaló que el pilotó tiene liderazgo en las filas del componente al que pertenece. “A Óscar le conocí en una difícil situación por la cual pasó mi familia. Su apoyo y el de otros compañeros, fue clave (…) tiene liderazgo dentro de la institución, no es un ‘actorcito’ de allí el impacto interno que causó el video difundido este martes”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Bravo explicó que el piloto participó en una película realizada junto a compañeros del cuerpo policial con el motivo de dar un mensaje a la juventud venezolana.

Por otro lado, cuestionó el comportamiento de los venezolanos sobre el caso. “Lo que más me sorprende es que la gente ha pedido a gritos que los funcionarios se pronuncien, lo hizo uno y quedó en el hueso, Igual pasó con la fiscal. Un análisis más raro que el otro y allí está la historia”.

1. Lo hago no solo porque en lo personal conozco a Óscar, sino porque se dicen cosas con suma ligereza, se juzga y se hacen especulaciones

2. Igual usted puede creer o no lo que escribo. Es su derecho. Lo que hoy comparto quien desee lo puede buscar y confirmar por sí mismo

4. NO es CIERTO que @oscaromshanti es actor. Es experto en helitáctica, trabaja con la brigada canina y suma más de 15 años en el Cicpc

13. Óscar tiene liderazgo dentro de la institución, no es un “actorcito” de allí el impacto interno que causó el video difundido este martes

14. Para mí no se trata de un montaje, porque la verdad es que reflejó un secreto a voces: el ENORME descontento dentro del Cicpc.

16. Lo que más me sorprende es que la gente ha pedido a gritos que los funcionarios se pronuncien, lo hizo uno y quedó en el hueso

19. Sobrará quien diga: “pero es que nos han engañado tanto que no creo en nadie”. Y los benditos trapos rojos. Perfecto esa es su decisión.

20. No es que yo sí creo en TODO, NO. Solo me doy un poco de tiempo para poder separar las cabras de las ovejas. Buenas noches

— Isnardo Bravo (@isnardobravo) 28 de junio de 2017