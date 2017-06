Pepe afirma que no seguirá en el Real Madrid

Junio 6, 2017 - 9:01 am

El central portugués del Real Madrid Pepe aseguró que no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada, pero sin revelar cuál podría ser su destino tras afirmar que tiene varias ofertas.

“Está claro que no sigo. Decidí que me iba a partir de enero cuando vi que el trato que el club me estaba dando no era el ideal para mí”, dijo Pepe en la madrugada del martes a la cadena de radio Cope.

El central portugués, de 34 años y que finaliza contrato a finales del presente mes de junio, afirmó que el Real Madrid solo le ofreció renovar por un año, después de diez años en el equipo blanco, al que llegó en 2007.

“Ha terminado una etapa y, a partir de ahora, empezará otra nueva. Las formas del Real Madrid no han sido las correctas”, añadió el central, al que la prensa española sitúa en el PSG o en el Inter de Milán.

“No tengo nada firmado con ningún club. Podía haberlo hecho antes, pero quise esperar para no desestabilizar al equipo”, aseguró Pepe.

Preguntado por Francia o Italia, el central portugués aseguró que “hay más ofertas. No sólo el PSG o el Inter. Por ejemplo, Inglaterra”.

El defensa internacional portugués se mostró molesto con el trato recibido por el técnico Zinedine Zidane, aunque le reconoce sus méritos.

“Lo que ha hecho por el Madrid es espectacular, pero hay cosas que todavía no entiendo, no te lo sé explicar. No sé por qué he desaparecido del equipo”, afirmó el portugués.

Pepe añadió que no se ha despedido del entrenador francés porque “ellos ya sabían antes que me iba”.

AFP