Padre Numa Molina condenó uso de símbolos religiosos en protestas violentas

Junio 8, 2017 - 5:35 am

El padre Numa Molina condenó este miércoles la utilización de símbolos religiosos y patrios durante las acciones violentas que surgen en medio de protestas del sector opositor.

“Yo no acepto, no tolero, que aquí siembren la intolerancia porque eso está en contra del evangelio, yo no lo puedo tolerar porque es algo que le va a hacer daño al mundo. Yo no tolero que se estén usando símbolos religiosos para hacer violencia, eso es lo que el Papa cuando viajó a Egipto lo llamó el terrorismo disfrazado de religión”, indicól.