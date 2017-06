Junio 19, 2017 - 4:57 pm

La animadora Osmariel Villalobos ofreció declaraciones al canal Venevisión vía Skype para dar detalles de la pelea entre ella y Diosa Canales.

“Yo creo que nunca mi comportamiento ha sido con violencia. Trato a todo el mundo por igual, con cariño, con respeto, esos son los valores que me regalaron mis padres”, dijo.

Osmariel manifestó que el problema con Diosa no es reciente, sino que es de vieja data. Recordó que hace años ella comentó en el programa Portadas que Diosa no debería colocar imágenes desnuda en las redes sociales porque los niños tienen acceso a ellas. Agregó que Diosa tras sus declaraciones empezó a drenar a través de Twitter y que ella hizo caso omiso.

Además, relató con lujos y detalles cómo transcurrió el incidente: “Yo entreno muy temprano, pero el viernes había una clase especial. Cuando yo entro al baño de damas y abro mi locker, ella pasa por un lado, entra al baño, sale y me vuelve a observar, yo estaba de perfil y me dice ‘mañana te voy a destruir’. No le presté atención a ese comentario. Ella sintió rabia y cuando estoy acomodando mis cosas, me agarra con sus dos manos, con una me agarra el hombro izquierdo y con la otra me agarra la cintura y me da la vuelta”.

“Yo la retiré y le dije: ‘a mi no me tocas’. Se vino encima de mi. Ella quería destruirme la cara. Me dijo ‘te voy a sacar los ojos’. Nos caímos al piso y pegué la cabeza al piso y ella seguía dándome, yo la tenía alejada de la cara, me mordió el pulgar, yo empecé a gritar, yo gritaba auxilio. Me soltó el dedo y después me mordió la pierna consecutivamente”, continuó.

Osmariel reiteró que Diosa quería destruirla desfigurándole la cara.

Por otra parte, Osmariel aclaró que nunca vio que Sigiloso, la pareja de Diosa, haya sacado una pistola en el gimnasio. “Yo nunca vi la pistola. Yo le dije a Sigiloso que la ayudara porque ella tiene problemas. Y el me dijo que Diosa nunca me iba a perdonar por lo que le hice en Portadas.

Osmariel finalizó explicando que después de la pelea, la sacaron del baño, la metieron en un cuarto y la atendieron”.