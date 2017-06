Oración para que todo te salga bien (Josué Carrillo)

Junio 2, 2017 - 8:54 am

Seguro vas a lamentar haberte topado con este articulito. Es que te tengo muy malas noticias. Nada va a cambiar si dices que cambie. Puedes hacer las plegarias que quieras, hincarte de rodillas, implorar desgarrando el alma, con lágrimas de sangre, con la aflicción de Job. Nada cambiará porque lo digas. Es que pasa lo que tiene que pasar. La vida es así: impredecible. ¿Qué la gobierna?¿Quién teje los destinos? A esas preguntas no tengo respuestas. Si las tuviese te animara a que siguieras creyendo en esa nueva estafa de las auto ayudas y los manipuladores y los fanáticos que llaman “decretos espirituales”. Les vendería una oración para que todo salgan bien. Me da pena ajena como llegan a ser tan obtusos, faltos de tacto, desacertados. Los he visto escribir en el Facebook ante casos de personas con cáncer terminal frases como “está sano, así lo decreto”, lo hacen con aquel énfasis, con aquella convicción y, poco tiempo después, la persona informa que su amado familiar ha fallecido. ¿Dónde carajo quedó el bendito decreto?¿Qué remedió semejante arrogancia?¿No era mas acorde escribir una palabra de aliento como “amigo, amiga pase lo que pase puedes contar conmigo” o “fuerza y adelante”?. No, se empeñan en los decretos espirituales porque les han vendido la idea de que la palabra tiene poder ¡un gran poder! y, es cierto, la palabra tiene el inmenso poder de convencer voluntades y conducir personas hacia logros que podrían verse casi que imposibles, pero, nunca tendrá la palabra el poder de cambiar lo que tiene que pasar, nadie, nada podrá torcer el desenlace de nuestras decisiones, de nuestras actuaciones. Vivimos en un efecto desencadenante, en una especie de castillo de naipes donde una pieza puede echar por tierra todo. Es una tontería creer y pensar que los hechos sean distintos porque lo digamos en voz alta. Como pueden ver me parece inútil la oración para que todo salgan bien. Se lo dije, es una tontería, es inútil. Pienso que las oraciones deberían ser para agradecer, a quien se crea sea el ser superior, por lo que sucede, por eso que se viva o bien o mal. Deje los decretos para los políticos y usted póngase a trabajar en los aspectos de su vida que desea tomen otra dirección, recuerde, son sus acciones las que cambian el destino de su nave y su nave no se maneja con la voz, ni a control remoto. Se maneja con sus fuerzas, con sus pasos y con su voluntad. Josué Carrillo.