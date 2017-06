Operan con éxito al niño arrollado en la C1: Es hijo de un oficial del Cpbez

Junio 6, 2017 - 9:15 pm

Este martes en horas de la tarde fue operado con éxito de un traumatismo craneoencefálico el pequeño Josué Oquendo, de 9 años, el niño arrollado la tarde del pasado domingo en la Circunvalación 1, sentido sur norte, a la altura de la ferretería EPA, cuando intentaba cruzar la carretera.

Diógenes Oquendo, padre del pequeño, comentó que este hecho ocurrió cerca de las 6.00 de la tarde del domingo, cuando el menor, sin permiso, se dirigió hasta el parque recreativo que se encuentra a orillas de la C1, al lado de EPA.

“Ese día en la tarde el me pidió permiso para ir a casa de un amiguito. Nosotros vivimos relativamente cerca de la Circunvalación 1, en la calle Falcón del barrio San José. Yo observaba a mi hijo, pero después se me perdió de vista y pensé que estaba en la casa con su amiguito. Sin embargo, ese niño, después de las 6.00 de la tarde llegó a mi casa con los zapatos de mi hijo y dijo que había salido corriendo en dirección a la C1”, comentó en la Emergencia Pediátrica del Hospital Universitario de Maracaibo el oficial del Cpbez.

Al notar la ausencia del niño, Diógenes y su esposa se dividieron para buscarlo. Fue entonces que el oficial se dirigió hasta la C1 y se entrevistó con un vendedor de jugos. Éste le informó que un niño, con las características similares a su hijo había sido arrollado por una camioneta Ford Explorer color blanca.

“Yo sentí que se me vino el mundo encima cuando ese muchacho me dijo eso. No le creí y me dijo que les preguntara a unas mujeres que vieron todo y le tomaron foto a mi hijo en el pavimento. Me acerqué y les pregunté, y cuando me enseñaron las fotos fue que ví que era cierto. Me habían dicho que lo habían trasladado hasta el Hospital Central, pero después me enteré que estaba en el HUM”, recordó.

Fue arrollado

El oficial detalló que no era la primera vez que el niño acudía al parque sin permiso, y que en reiteradas ocasiones un tío lo regañó para que no se fuera sin permiso. “Yo hablé varias veces con él y le dije que no estuviese agarrando para esos lados, que era muy peligroso. Él me hizo caso por unos días, pero el domingo se fue sin permiso”, detalló.

El pequeño fue embestido por la camioneta, cuyo conductor se detuvo por el nerviosismo pensando que lo había matado. Vecinos y transeúntes socorrieron al pequeño Josué. Una ambulancia de Funzas 171 lo trasladó hasta la Emergencia Pediátrica del HUM, y fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Diógenes contó que este martes fue operado, y que se encuentra estable a pesar de su delicado estado de salud, y que aún está recluido en la UVI bajo observación médica.

Josué, el niño arrollado, es el menor de cuatro hermanos y estudia cuatro grado en el colegio Gonzaga.

