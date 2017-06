Operación de bonos de Pdvsa de Goldman Sachs fue un “acto de desesperación” del Gobierno, según economista

Junio 2, 2017 - 3:17 pm

El economista Gerver Torres, expresó este viernes que la operación económica en la que el banco estadounidense Goldman Sachs compró bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue un acto de “desesperación” por parte del Gobierno para obtener “fondos para pagar deuda externa como dé lugar”.

Durante una entrevista a Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, Torres catalogó este papel como “bono basura”, porque “cae bajo calificación de riesgo en el que no se sabe si los países pagarán o no”.

“Venezuela tiene una cantidad de activos, y pueden entrar en una onda de liquidarlos como sea”.

Explicó que el Gobierno tendría que cambiar todo su programa económico para generar confianza en los inversionistas, porque hasta ahora “no tiene la capacidad de corregir el curso de la economía”.

“Necesitaría un equipo de hombres con movimientos más radicales que empieza por un cambio de régimen”.

Estado de la economía

Torres manifestó que el estado general de la economía se encuentra en una “situación crítica y recesiva”, y agregó que “todo indica que no habrá recuperación y continuará contrayéndose”.

“Tenemos un cementerio de empresas públicas que genera graves problemas a nueva administración. Pdvsa es una empresa que está quebrada desde el punto de vista financiero operativo”.

No obstante dijo estar optimista y con “mucha fe en la recuperación de la economía venezolana”.

Constituyente

Manifestó que la propuesta constituyente genera incertidumbre, puesto que hasta ahora no hay indicios de darle un viraje por mejorar la economía del país y no hay un objetivo claro sobre este tema, considera que “con este Gobierno no se ha tocado fondo”.

“No hay país rico con instituciones pobres”

A juicio de Torres en el país “hay soluciones que van más allá de lo económico”. Explicó que se debe pasar por un proceso de reinstitucionalización, “no hay país rico con instituciones pobres”.

“Necesitamos inversión privada masiva. Restablecer el Estado de derecho, desmontar controles que no han servido para nada, han traído el efecto contrario”.

Destacó la importancia de que el Gobierno entienda el papel del sector privado para “sacar la economía hacia adelante”. “Necesitamos desmonopolizar la economía”.

“Necesitamos imponer disciplina fiscal, hemos tenido déficit fiscal, eso se tiene que ordenar, darle transparencia a la economía”, puntualizó.

Globovisión