Junio 20, 2017 - 5:10 pm

El tenista australiano Jordan Thompson, 90 del mundo, dio este martes una de las mayores sorpresas que se recuerdan en Queen’s y eliminó en primera ronda al británico Andy Murray, primera raqueta del ránking y vigente campeón del torneo.

Thompson llegó al cuadro principal del ATP World Tour 500 de Londres esta misma mañana, cuando Aljaz Bedene causó baja por una lesión de muñeca y fue repescado de la fase previa (“lucky loser”).

El joven australiano, de 23 años, se impuso contra todo pronóstico de Murray, quien buscaba su sexto entorchado en The Queen’s Club, por 7-6(2) y 6-2, en una hora y 43 minutos.

“Es el triunfo más importante de mi carrera. Andy es el número uno del mundo, el vigente campeón aquí y uno de mis ídolos. Es maravilloso haberle ganado aquí, en la pista central de Queen’s”, aseguró al término del encuentro un exultante Thompson.

En octavos de final, el tenista ‘aussie’, que cerró el partido ante Andy Murray con un saque directo, se verá las caras con el estadounidense Sam Querrey, que se deshizo del “wild card” británico Cameron Norrie por 6-1 y 6-4.

Andy Murray dolido por la derrota

“Jugó mejor que yo. Es fácil, eso fue lo que ocurrió. El primer set fue muy ajustado, pero cometí algunos errores durante el desempate y, como es normal, ayudaron bastante. No creé demasiadas ocasiones y no devolví especialmente bien, y el sirvió muy bien, estuvo acertado”, valoró Murray en la rueda de prensa posterior al duelo.

El tenista de Dunblane negó que la poca práctica en hierba este curso fuera la razón de su inesperada derrota ante un jugador que fue repescado esta misma mañana de la ronda previa tras la lesión de Aljaz Bedene.

“He tenido tiempo de sobra para aclimatarme a esta superficie; llevo entrenando los últimos siete u ocho días en hierba. Todos los tenistas que llegan de la previa han jugado más sobre la superficie, pero eso nunca ha resultado determinante al final”, dij.

“Es un golpe duro antes de Wimbledon. Este torneo siempre me ha servido de preparación en el pasado y, normalmente, cuando me iba bien aquí también me iba bien en Wimbledon”, subrayó Andy Murray.

Agencias