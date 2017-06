¡No son velas ni pétalos de rosas! Conoce el secreto del sexo apasionado

Junio 1, 2017 - 11:16 am

Cuando lees “sexo apasionado y romántico” seguramente piensas: “Habrá que iluminar con velitas, armar una playlist con canciones de Ricardo Arjona y hacerlo muy dulcemente”. Pero nada que ver: no es cursi. Si supones que se trata de algo insoportablemente empalagoso, es porque no conoces de qué se trata. “No es cuestión de copiar los clichés de las telenovelas, sino de experimentar una conexión emocional con tu compañero”, asegura la psicoanalista y sexóloga Nieves Estévez. Esa intimidad hace que la experiencia sea súper intensa y caliente.

Cómo se pierde la conexión con el sexo apasionado

Son varias las razones que impiden que tengas esa clase de sexo apasionado. ¿La primera? El acceso irrestricto de los varones al material condicionado. “Para muchos, el porno es el modelo de lo que se supone que tiene que ser el sexo”, explica la coach Christine Hassler, autora del libro 20-Something, 20-Everything (Veinti-algo, Veintitodo). En los videos Triple X, los protagonistas no están involucrados en la satisfacción del otro de la misma forma. “La mayoría muestra a las mujeres más preocupadas por satisfacer a los hombres que por gozar ellas. Las chicas que miran ese material creen que deben imitar a las estrellas porno: copian esas movidas destinadas a generar el placer masculino, en vez de dedicar tiempo a descubrir qué es lo que más les gusta”, dice la socióloga Lisa Wade.

Así, el sexo se convierte en una puesta en escena, y eso impide que te conectes con la situación.

“Si el rol de geisha nace de ti y es una forma de estimularte, genial. Pero si lo haces solo para él, es una trampa: cada vez vas a sentir menos placer”, asegura Ana Ottone, coordinadora de talleres de integración de la energía sexual.

El porno no es lo único que arruina la conexión especial con tu novio: seguramente tú y él tienen que lidiar con el estrés cotidiano. “Las demandas laborales se llevan gran parte de la energía”, asegura Nieves. ¿Resultado? Sexo rutinario y mecánico.

Por qué necesitás recuperar la conexión para tener sexo apasionado

Algunas mujeres no les piden erotismo romántico a sus compañeros porque temen que ellos crean que, en realidad, les están reclamando mayor compromiso o no les gusta cómo lo han estado haciendo. “Así, quedan atrapadas en un círculo vicioso de insatisfacción sexual y emocional: ese es el resultado del sexo sin conexión”, afirma Ottone.

Los expertos aseguran que es un mito que los hombres prefieren las movidas estilo hardcore al sexo romántico. “A la mayoría de ellos les resulta intimidante y estresante tener que cumplir con esas proezas que vieron en un video pornográfico”, dice Estévez. Entonces, la creencia de que ellos solo buscan encuentros rápidos y sin compromiso queda oficialmente cuestionada.

Otra razón por la que deberías agregar un poco de sexo emocional a tu menú erótico: es una necesidad biológica. Todos precisamos que haya pasión en nuestras vidas, y si tu finges lo contrario, en realidad te estás reprimiendo. “La devaluación del sexo apasionado y romántico permite que te justifiques por estar en una relación con alguien que no se maneja de una forma amorosa hacia ti, y eso nunca está bien”, dice Wade.

La mejor forma de hacerlo

El sexo apasionado y romántico no implica acomodar pétalos de rosas sobre tu cama (a menos que esa sea tu fantasía, claro). Los expertos advierten que no hay que imponer el romanticismo. “Si tratas de provocar la pasión con elementos de utilería, todo resultará artificial y forzado”, explica Hassler.

Los momentos de máxima sensualidad se dan de forma orgánica como resultado de experimentar esa conexión mutua. Entonces, trata de reforzar el vínculo fuera del dormitorio. Las cosas más simples pueden disparar esta magia. Desayunen juntos, llámense en el horario del almuerzo para ver cómo están, y en la tarde mándale un SMS contándole que no ves la hora de estar otra vez con él. “Al alimentar la conexión durante el día, van a sentirse más unidos cuando estén juntos en la cama”, dice la coach.

Charlar de sexo es una manera astuta de crear intimidad. Pero debe ser una charla divertida y liviana. Recuerden momentos que compartieron o cuéntale cómo te hizo sentir. Hablar de lo bien que la pasan juntos les generará deseos de volver a sentir esa conexión especial.

Cuando estén en la cama, concéntrense en lo que sienten. Desnúdense uno al otro: tu le quitas una prenda, él te quita otra. “Háblale y dile lo que sientes o lo que quieres. También, lo que no te gusta o qué no te excita tanto”, recomienda Ottone. Mientras lo hacen, no dejen de mirarse a los ojos: es una condición imprescindible para el sexo apasionado.

