Junio 15, 2017 - 11:24 am

“Sí, acepto”, la frase que oficializa los casamiento es común, pero cuando lo dicen más de dos el asunto da un giro a la cultura global. Y así lo hicieron, el tres de junio, en Colombia, Manuel Bermúdez, Alejandro Rodríguez y Víctor Prada, integrantes del matrimonio de tres homosexuales que asombra al mundo.

“No somos un trío sino una trieja. Un trío es sexual y una trieja habla de una familia”, expresó Manuel a prensa, quien señala que conoce a Alejandro desde hace 18 años y en 2002 se convirtieron en la primera pareja de homosexuales legalizados en Colombia.

Cuatro años después, Alejandro, quien es profesor en Educación Física y bailarín, le dijo a Manuel, que también estaba enamorado de otra persona: “Como dijo ‘te quiero’, pensé ‘pues, ésto es muy raro’. No me está diciendo que me dejó de querer sino que está queriendo a alguien más. La decisión que tomamos desató esto que se llama poliamor”.

Así llegó Alex Zabala a la vida de la pareja de homosexuales, para convertise en un trío: “Yo también me enamoré de Alex. De no ser así no habría funcionado”. Posteriormente uno de ellos conoció a Víctor.

“Víctor llegó a casa y se enamoró del hogar que teníamos, de la familia. Y nos ganó: nosotros nos terminamos enamorando de él”, cuenta Manuel. La relación, entonces, pasó a ser entre 4 varones.

Pero al año de haber conformado el cuarteto, uno de ellos, Alex, murió de cáncer en el estómago. “Los tres quedamos viudos” dice Manuel.

La Constitución de Colombia establecía que una familia estaba conformada por un hombre y una mujer con el fin de procrear. Pero, tras intensos debates, la Corte Constitucional amplió el concepto de familia y la calificó como “una asociación libre de personas”, sin hacer mención a cuántas. Lo que, en otras palabras, legalizó la unió de más de dos personas.

La fiesta de matrimonio fue el pasado 3 de junio. Decidieron elegir cuatro madrinas. Una también por Alex, el integrante que murió.

“Yo creo que lo importante es que rescatamos el amor. ¿Cuántas parejas se rompen porque aparece un tercero? Nadie se imagina cuánta gente, sin importar su orientación sexual, nos viene a hablar de su poliamor. Nos dicen que aman a dos o más personas o sienten deseos por otra persona, pero deben hacerlo de manera clandestina. Yo creo que lo importante es eso: hemos sacado al poliamor del clóset”, concluye Manuel.

La homosexualidad ya ha sido aceptada con el avance de la sociedad, pero surge la pregunta… ¿Se puede amar a más de una persona a la vez? El matrimonio de tres homosexuales asombra al mundo parece asegurar que sí.

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día