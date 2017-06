Nintendo confirma el Super Nintendo Classic Edition

Junio 26, 2017 - 7:23 pm

Nintendo confirma el lanzamiento de Super Nintendo Classic Edition Mini, la versión pequeña de la consola que estará disponible a partir del 29 de septiembre de 2017.

La Nintendo incluirá dos mandos, un cable HDMI y otro de alimentación USB. Además, la consola contará con 21 juegos preinstalados como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past o Final Fantasy III.

Los usuarios de la consola podrán también disfrutar de un juego que nunca llegó a ser lanzado, la secuela directa de Star Fox, llamado Starwing en Europa, y que llegará de forma exclusiva a la nueva versión de la Super Nintendo, informó la compañía en un comunicado. Estos son todos los juegos disponibles en la versión mini de la épica consola:

Contra III: The Alien Wars™

Donkey Kong Country™

EarthBound™

Final Fantasy III

F-ZERO™

Kirby™ Super Star

Kirby’s Dream Course™

The Legend of Zelda™: A Link to the Past™

Mega Man® X

Secret of Mana

Star Fox™

Star Fox™ 2

Street Fighter® II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV™

Super Ghouls ’n Ghosts®

Super Mario Kart™

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars™

Super Mario World™

Super Metroid™

Super Punch-Out!!™

Yoshi’s Island™

La Super Nintendo Classic Edition tendrá la misma apariencia que la consola original, aunque con un tamaño más pequeño. La consola original llegó a Europa en 1992 y marcó la diferencia por su chip Super FX, además de contar con rotaciones en 360 grados en pantalla, 32.000 colores, sprites detallados y la revolución de los cartuchos de 32 megas. 25 años después, la nueva versión mini de la Super Nintendo vuelve a ser el centro de atención.

El precio de la consola en Europa todavía no ha sido confirmado, pero en Estados Unidos cuesta 79,99 dólares. La fecha de lanzamiento será la misma en este país, aunque el diseño será en el tradicional color morado.

En noviembre de 2016, Nintendo anunció que la NES volvía al mercado con una versión bautizada como Nintendo Classic Mini, la cual incluía 30 juegos como PAC-MAN o Donkey Kong.

Hipertextual