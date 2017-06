Ministro Torrealba: Con la ANC la gente dirá en la calle que tiene paz y futuro

Junio 5, 2017 - 12:42 pm

El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, anunció este lunes su postulación para fortalecer el sector de los trabajadores en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Le pedí permiso a mi jefe, el presidente Nicolás Maduro, para ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (…) con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras para estar ahí con ustedes”, aseveró, durante el acto de homologación de la XII Contratación Colectiva de los trabajadores del Metro de Caracas.

El ministro destacó que la gente sensata en Venezuela no está de acuerdo con el uso de la fuerza para obtener el poder político. Prefiere utilizar la vía electoral y dejar de lado las balas, pues se inclina por el amor y no por el odio.

“Con la Asamblea Nacional Constituyente la gente saldrá a las calles a decir: tendremos paz, tendremos futuro para nuestros hijos e hijas (…) la derecha radical teme al empoderamiento del pueblo, porque le teme al poder originario”, indicó.

Torrealba resaltó que hay más de trece mil postulados por la clase obrera. Por el Metro de Caracas, se registraron los trabajadores Edinson Alvarado y María Alejandra Díaz.

Fedecámaras

Torrealba recalcó que están activados en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para tratar diversos temas referentes a Venezuela, “tenemos la tarea de hacer que se siente a dialogar Fedecámaras para los temas de la reactivación económica y los temas sociales y en Ginebra ya sostuvimos en marzo reuniones con ellos”.

La OIT inicia la 106º Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra y el representante por Venezuela es Wills Rangel.

Recalcó que el grupo empresarial venezolano se ha negado al diálogo y destacó que el Gobierno ha estado presto, “vamos a quejarnos porque Fedecámaras no quiere dialogar, en la OIT no habla Fedecámaras, habla un representante que no vive en Venezuela, que no sabe qué pasa, antes pedían diálogo y ahora dicen que no, es una contradicción evidente”.

Torrealba manifestó que se pueden dejar claras las conquistas de los trabajadores en la Constituyente y se debe dar el debate por parte de este sector.

“Aquí en esta sociedad los trabajadores hacemos posible que marche hacia adelante, están representado todos los sectores y se le da prioridad a la clase obrera, no son las élites, sino gente que quiere la paz, sus derechos fundamentales”.

Rechazó la actuación de la oposición con el cierre de las calles, es “la paz como alternativa central”, por ello aseguró que la ANC es la alternativa a la situación que vive el país.

Unión Radio/AVN