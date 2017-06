Junio 24, 2017 - 4:18 pm

Jorge Mendes, el representante portugués de James Rodríguez, estaría presionando al Real Madrid para que ceda a préstamo al jugador colombiano al Milan de Italia.

Más minutos para James Rodríguez

Según afirma Corriere dello Sport, el agente quiere buscarle un destino donde el atacante James Rodríguez pueda sumar minutos de juego, algo que le estuvo faltando en la Casa Blanca la temporada pasada. Es por esto que estaría intentando que Florentino Pérez, el presidente del Merengue, lo deje ir a préstamo.

El club han confirmado que James no tiene ninguna oferta y todo hace indicar que el Real Madrid no lo regalará. Costó 80 millones y no lo dejarán salir por menos.

“No tenemos ofertas por nadie y menos por James Rodríguez. Yo leo cosas y me quedo muy sorprendido. No hay prevista la salida de ningún jugador. Zidane quiere quedarse con todos”, aseguró Florentino Pérez hace unos días en su entrevista a Marca.

Con todo esto, Florentino Pérez confirma que no malvenderá al jugador siempre que no llegue una buena oferta (aunque en estos momentos no la haya) ya que disminuiría el valor de uno de los futbolistas blancos por los que puede ingresar más dinero.

El precio del fichaje de James no es para nada bajo, se estima una cifra que ronda los 70 millones de euros. Es un número dificil de desembolsar incluso para los clubes mejores posicionados económicamente.

Pero con todo esto el Milan quiere ser el nuevo club de James Rodríguez. Más que eso. Quiere que el colombiano sea su buque insignia, su jugador franquicia.

Para lograrlo, ya tiene una estrategia muy pensada.

El Milan ha recibido una fuerte inyección de capital de origen chino en los últimos meses, pero sabe muy bien que debe cerrar muchas operaciones para recuperar su antigua gloria y para ello ya está contando on el fútbol y el talento de James Rodríguez.

ESPN / Noticia al Día