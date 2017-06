Mike Trout aspira a jugar en el Juego de Estrellas

Junio 5, 2017 - 1:38 pm

Poniéndole buena cara al momento por el que atraviesa, el dos veces ganador del MVP en la Liga Americana, Mike Trout, el guardabosques central de los Angelinos de Los Ángeles, dijo que piensa acelerar su proceso de recuperación, luego de sufrir la rotura del ligamento cruzado del dedo pulgar, en su mano izquierda, para estar de regreso a tiempo para intervenir en el Juego de Estrellas.

‘Este lunes voy a empezar la rehabilitación. Me he propuesto como meta, estar recuperado para regresar a jugar a tiempo para intervenir en el Juego de Estrellas, a pesar de que el tiempo de recuperación se considera que es de entre 6 y 8 semanas”, aseguró Trout, durante su presentación en una rueda de prensa, este sábado, previo al tercer duelo de la serie frente a los Mellizos de Minnesota, en Angel Stadium.

El jardinero central de los aureolados, quien respondió a toda clase de preguntas durante los 15 minutos que dedicó a la prensa, recordó cómo sucedió la desafortunada lesión.

”Desde un principio, yo sabía que se trataba de algo grave y no me sorprendió cuando las pruebas de resonancia magnética lo corroboraron. Yo me deslicé en segunda, tal y como lo he venido haciendo toda mi vida, tirándome de cabeza, sin llegar a sufrir lesión alguna. Esta vez, lo que pasó, es que alcé la vista porque advertí que la bola parecía escaparse hacia el jardín central y yo de inmediato sentí que podría ir en busca de la tercera base. Y con unas fracciones de segundo en que retiré la vista de la segunda almohadilla, cuando me di cuenta, ya me había impactado, con mi mano izquierda llevándose la peor parte”.

Esta lesión, la primera de su carrera, le permitió seguir puntualmente el intento de su compañero, Albert Pujols, por alcanzar la mítica cifra de 600 cuadrangulares.

”Ser compañero de equipo de Albert, es algo muy grande, para cualquier pelotero. Y apenas salí de la operación, le dije a mi prometida que quería venir a verlo jugar. Se trata de un pelotero increíble y cada noche, con cada hit, con cada extrabase, con cada carrera impulsada, él hace historia. El otro día, pasó a Babe Ruth en el total de hits disparados y eso habla de la carrera tan especial y tan destacada que él ha tenido y todavía le queda mucho por hacer’’.

”Todavía recuerdo cuando disparo su número 500, fue en Washington, y hoy ya está, en los 600”.

¿Consideras que puede alcanzar los 700?

”Eso sería toda una locura”.

Por lo demás, Trout reconoció que vive momentos difíciles, ya que nunca se había roto nada, a lo largo de su carrera.

”Es algo muy duro, porque extraño estar en el campo de juego. Por momentos, es algo frustrante, pero no hay nada

qué hacer, más que trabajar en la recuperación y regresar justo para el Juego de Estrellas”, finalizó diciendo el estelar pelotero.

ESPN / Noticia al Día