Mike Schmidt criticó a Odúbel Herrera: “Lo limita la barrera del idioma”

Junio 6, 2017 - 4:47 pm

El otrora tercera base de los Filis de Filadelfia y actual miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, Mike Schmidt, no cree que el jardinero venezolano Odubel Herrera sea el tipo de jugador alrededor del cual los cuáqueros puedan construir su equipo.

Según expresó el inquilino de Cooperstown durante su última interversión en el programa 94WIP Radio in PhiladelphiA, los Filis no pueden ser estructurados con el pelotero venezolano a la cabeza. La razón principal que expone en su declaración es que Odubel Herrera no ha aprendido a hablar inglés.

“Mi respuesta honesta a que no sería debido a un par de cosas. En primer lugar, se trata de una barrera del idioma. Debido a esto, creo que no puede ser un tipo que se pueda sentar en un círculo con cuatro, cinco jugadores estadounidenses y hablar sobre el juego. O tratar de aprender sobre el juego y analizar el funcionamiento interno del juego. O venir a un chico y decir, ‘Hombre, tienes que correr la pelota fuera.’ Simplemente no puede ser – debido a la barrera del idioma”, asentó Schmidt.

Odubel Herrera firmó un contrato de cinco años y $30.5 millones en diciembre. Batea .243 esta temporada. Pero el extravagante jardinero central ha mejorado recientemente su juego, al irse de 13-8 con 2 jonrones y 8 remolcadas en los pasados tres juegos.

