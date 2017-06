Miguel Cabrera llegó a 1.000 extrabases en su carrera en las Grandes Ligas (Video)

Junio 2, 2017 - 9:31 pm

Miguel Cabrera llegó esta noche a 1.000 extrabases en su carrera en las Grandes Ligas, para unirse a un club selecto.El nacido en Maracay alcanzó la cifra al pegar par de dobletes este viernes por la noche ante los Medias Blancas de Chicago.

El criollo consiguió esta marca en el turno 8 mil. De por vida, Cabrera tiene 532 dobles, 17 triples y 451 cuadrangulares, lo que sumado hacen 1.000 extrabases.

Miguel Cabrera es el número 39 en la lista de peloteros que han llegado a esta cifra, siendo el noveno pelotero que logra a los 34 años.

Alberth Piña

Noticia al Día

.@MiguelCabrera doubles to join Albert Pujols, Carlos Beltran & Adrian Beltre as the only active players to reach 1,000 career XBH. pic.twitter.com/EmNlmbFnFa

— MLB Stat of the Day (@MLBStatoftheDay) 3 de junio de 2017