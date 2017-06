Junio 28, 2017 - 4:19 pm

La actriz de 38 años Michelle Rodríguez llevó a Instagram una publicación de un collage de fotos del detrás de cámaras de Rápido y Furioso, acompañada con un contundente mensaje:

“F8 está ya disponible en versión digital”, escribió. “Espero que decidan mostrar más amor por las mujeres de la saga en la próxima película. O es posible que tenga que decir adiós a esta querida franquicia”.

Y continuó diciendo, “ha sido un gran viaje y estoy muy agradecida por la oportunidad que el estudio y los fans me han aportado durante estos años”.

Por supuesto, muchos fans comenzaron a comentar inmediatamente, rogándole que no se fuera y destacando que la franquicia simplemente “no sería lo mismo” sin ella.

Mientras tanto, E! News se encontró con Rodríguez en el estreno de The Fate of the Furious en abril, en el que expresó su amor por la capacidad de la franquicia para impactar a una audiencia multicultural.

“Al final del día, la gran imagen de todo esto es que esto se ha convertido en un monstruo global que está dejando entrar al 99% a través de la puerta trasera en Hollywood que nunca creó nada para ellos en el reino de las películas de acción”, explicó Rodríguez. “Nadie más está gastando 300, 250 millones en una audiencia multicultural fuera de la ciencia ficción. Así que tenemos una responsabilidad, y tenemos que mantenerlo”.

Rápido y Furioso 9 y 10 ya han sido confirmadas, la primera de los cuales está programada para ser lanzada el 19 de abril de 2019 y la segunda el 2 de abril de 2021 y se espera que la actriz Michelle Rodríguez participe en ellas.

