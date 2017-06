Junio 29, 2017 - 9:13 am

Este mercado, ubicado en la parroquia Cristo de Aranza, específicamente en la avenida Los Haticos, atiende además otras parroquias importantes como son Chiquinquirá, Cacique Mara y Cecilio Acosta, abarcando una población de más de 120 mil habitantes. Al igual que otros mercados municipales el Mercado Corito surgió de la necesidad de acercar el comercio a comunidades numerosas para no tener que trasladarse al centro de Maracaibo.

Sus inicios datan de la década del 60, cuando surgía la reubicación de los comerciantes del desaparecido Mercado de los Buchones, en el centro de Maracaibo, y se levantaban nuevos mercados.

Alrededor del año 1962, la comunidad se organiza para tomar este terreno que se encontraba enmontado, según comentan los comerciantes, y se construye la estructura, una vez culminada, la comunidad del sector convoca a quienes quisieran obtener una casilla, a través de un censo.

Los primeros en hacer de esa zona un centro de comercio fueron los indígenas wayuu, quienes armaron hacia la avenida Los Haticos unos tarantines para vender su mercancía seca, chinchorros, bolsos, sombreros, mantas, cotizas e hilos. Verduleros y fruteros se fueron sumando hasta que se conformó el mercado.

Corito tiene su “Angelita”: Una vida de entrega

Pocos recuerdan cómo empezó todo en el recinto, sin embargo, una de sus fundadoras, la popular “Angelita”, como conocen a Ángela Piñero, de 84 años; lo tiene muy claro.

Relata que hubo una convocatoria en la comunidad para agruparse a vender allí, a la que asistieron los más cercanos y destaca que al igual que ella otros comerciantes iniciaron vendiendo verduras o lo que fuese más barato, por la necesidad de mantener a sus familias y en cuanto surgió la oportunidad de obtener una casilla, las plazas se llenaron rápido. “Cuando yo llegué a pedir una ya quedaba la última. Por ella pagué un real”.

Los he visto morir a todos y me he quedado para echar el cuento, aquí sigo, con muchas ganas de seguir trabajando

Con dificultad, debido a una condición auditiva, comenta que el Mercado de Corito no ha cambiado mucho en estructura desde sus inicios, sin embargo, recalca que evidentemente hay más diversidad de productos, lo que incentiva la competencia entre comerciantes. Dice que ya no compite pues su mercancía es variada, vende desde veneno para ratas hasta matas y materos. También refrescos, algunas verduras y “chécheres”, como ella les llama.

La tristeza de “Angelita”

Añade con tristeza que de los primeros comerciantes ya no quedan, muchos se han ido para no volver y otros han cedido a familiares sus puestos. “De los que iniciaron cuando empezó el mercado ya no queda ninguno, los he visto morir a todos y me he quedado para echar el cuento, aquí sigo, con muchas ganas de seguir trabajando”.

Esa dedicación y amor por el trabajo la llevó no solo a pasar por tres diferente casillas del mercado, cambiando a la vez de rubro y alternando entre frutas, hortalizas y variedades sino que la hizo merecedora de recibir un reconocimiento a la perseverancia de parte de la Alcaldía de Maracaibo en el año 2014, por su permanencia ininterrumpida. Diploma que exhibe con orgullo en su puesto.

“Angelita” es la primera en llegar y la última en irse, pese a que actualmente el mercado ha debido modificar su funcionamiento, anteriormente abría a las cuatro de la mañana, hoy empieza su funcionamiento entre las 7 y 8 de la mañana y hasta máximo la 1 de la tarde por la inseguridad, ya que no cuentan con módulo policial ni resguardo. Asegura que no le da miedo pues ella “siempre anda con Dios”.

Al preguntarle cómo ha cambiado su puesto dice que no mucho, “a mi me gusta como está y así lo dejo, yo no me quejo”. Su amabilidad la hace ser una joya del mercado y un ejemplo de perseverancia, no hay quien no la conozca, la ayude o le eche una miradita a su negocio si tiene que salir.

Más del Mercado de Corito

Cuenta con unas 120 casillas que fueron cedidas para su uso a los comerciantes, quienes deben pagar una suma mensual a la junta administradora, conformada por representantes del comercio y un regidor asignado por la Alcaldía de Maracaibo, quien se encarga, entre otras cosas, de velar por el “funcionamiento” y armonía del recinto.

Todas las reparaciones deben estar autorizadas por el regidor “y más son las veces que las niegan”, dice Nélida Barrios, vendedora de papelería, asegura que se vio en la necesidad de modificar su negocio para crear la papelería aunque no estuviese autorizado pero en otro local que tiene con su esposo no ha podido hacerlo por este inconveniente.

Enfrentando el deterioro

Por otro lado, el deterioro se adueña de la vieja estructura, a pesar de que aún conserva su diseño original ya la pintura exterior demuestra que el tiempo no abandona. Las conexiones eléctricas saltan a la vista y la iluminación falla de un pasillo a otro.

Así mismo, cada día los comerciantes ruegan a Dios y todos los santos que no llueva, pues ocasiona un caos en los puestos y pasillos. William Morán, vendedor de pescado, asegura que la última vez que arreglaron el techo fue hace 15 años, “cuando llueve nos volvemos hormigas, todo el mundo a correr y a tapar la mercancía porque se desatan las cataratas”. Dice que esta problemática es la que más los aqueja pues no depende de ellos la reparación.

Para Morán el Mercado de Corito “es uno de los más limpios de la ciudad, nosotros mismos nos encargamos de la limpieza para que el usuario compre con tranquilidad”. A pesar de esto, al fondo del mercado se evidencia desidia de parte de los servicios de recolección de basura, unas grandes montañas de desechos es lo que ocupa donde debería haber contenedores.

Aunque la soledad reine en varios pasillos y hayan una cantidad considerable de puestos sin usar no cabe duda que el Mercado de Corito es la fuente de abastecimiento del sector donde puedes aprovechar ofertas y productos de calidad, así como darte un banquete en alguno de sus comedores o llevarte a casa ese artículo que estabas necesitando sin ir tan lejos del hogar.

Norelys Martínez

Fotos: José López

