Médicos le piden a Santos firmar ley de tamizaje neonatal

A través de una carta abierta, sociedades de médicos y científicos del país le pidieron al presidente Juan Manuel Santos firmar la ley recientemente aprobada por el Congreso de la República, por medio de la cual se crea el programa de tamizaje neonatal.

De acuerdo con los expertos, mediante esta nueva ley para sordera, ceguera y errores innatos del metabolismo, “se pretende con la realización de estudios auditivos, evaluación visual y la toma de una gota de sangre, detectar en recién nacidos aparentemente sanos y asintomáticos aquellos que tiene un riesgo mayor que la población general para sufrir estas enfermedades que son prevenibles y tratables evitando así discapacidad, secuelas e incluso la muerte” por eso solicitan la firma de Santos.

Entre los firmantes, que aseguraron muchos bebes han fallecido por falta de este procedimiento (3.360 casos en 2015 según el Instituto Nacional de Salud), está la Asociación Colombiana de Genética Humana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Sociedad Colombiana de Pediatría, y la Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura.

“Sería un error histórico no permitirles la posibilidad de vivir a estos recién nacidos, habiéndose demostrado ya a nivel mundial que el programa de tamización neonatal es costo –efectivo. Somos un país en vía de desarrollo con muchas posibilidades y mucho talento humano y tecnológico que tiene toda la disposición de asumir retos y llevarnos a un mejor nivel”, agregaron.

Los expertos también manifestaron que, en caso de que el Gobierno diga, como ya se rumora, que no existen recursos y que por lo tanto esta ley no será sancionada y en su lugar objetada, “tener en cuenta que este examen es de tipo preventivo en una población con especial protección constitucional y que no hay impacto fiscal porque la detección temprana es mucho menos costosa que hacer el diagnóstico en una fase posterior”.

El espectador