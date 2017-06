“Si me paro me matan”: Reveló al Cicpc el chofer que mató al estudiante de Urbe Luis Vera

Junio 16, 2017 - 5:07 pm

Este jueves Darwin José Rubio, de 37 años, chofer de la camioneta tipo cava, Ford, modelo Súper Duty, propiedad de una empresa dedicada a la distribución de medicamentos, y que arrolló al joven estudiante de Contaduría en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (Urbe), Luis Enrique Vera Sulbarán, de 20, confesó ante el Cicpc, detalles impactantes sobre este hecho, que ha conmocionado a la colectividad zuliana.

Rubio detalló el trayecto que llevaba minutos antes de arrollar a Vera, y confesó que tomó una foto con su teléfono móvil para enviársela a su jefe y corroborarle que la avenida 16 Guajira se encontraba completamente despejada, información que sería de gran utilidad para la empresa a la cual trabajaba.

El conductor señaló que la vía estaba completamente despejada, sin barricadas y sin tráfico vehicular. Prosiguió su camino hasta la intercepción con la prolongación Circunvalación 2, donde le sale al paso un grupo de jóvenes. Uno de ellos se le atraviesa y nunca detuvo su paso.

Darwin dijo sentirse atacado por los nervios y confundido cuando el grupo de personas salió corriendo detrás de la camioneta. “Yo dije si me paro me matan, y por eso no frené. Seguí mi camino y me asusté cuando vi a ese grupo de personas”, contó Rubio.

“El detenido no se percató que había arrollado al estudiante. Los gritos de las personas y la oficial que lo detuvo lo hicieron caer en cuenta”, detalló un informante de la policía científica.

Es por ello que ahora deberá afrontar los cargos cuando sea presentado ante un tribunal correspondiente del estado por parte de la Fiscal 11 del Ministerio Público.

Cicpc investiga

Luis Enrique Vera fue arrollado a eso de las 9.00 de la mañana del jueves, cuando un grupo de estudiantes iniciaban una protesta en el semáforo de la avenida 16 con prolongación C2, diagonal a la Urbe, frente a la Plaza de Toros.

Darwin se dirigía a la empresa donde laboraba e intentó pasar por la zona, pero arrolló a Vera cuando éste le habría salido al paso junto a otros jóvenes. Optó por acelerar por razones que aún se investigan, y en esa acción arrolló al joven universitario.

La camioneta prosiguió su camino por unos 200 metros y arrastró el cuerpo de Vera, hasta que fue detenida por efectivos del Cpbez. Darwin estaba nervioso y se negaba a salir de la unidad temiendo ser linchado. A los minutos accedió y al bajar abrazó a una oficial para protegerse. Seguidamente los manifestantes atacaron a golpes a policías y al chofer. A este último, oficiales de policía lograron sacarlo del lugar y en ese procedimiento la funcionaría Verónica Beltrán resultó lesionada y tuvo que ser llevada a Sanipez.

Darwin fue llevado a un comando policial y posteriormente trasladado a la sede del Cicpc en la vía al aeropuerto, donde tras un largo interrogatorio describió los pormenores de este hecho.

Noticia al Día