Más de 100 personas quedan sepultadas por alud de tierra en China

Junio 23, 2017 - 11:48 pm

Unas 100 personas quedaron sepultadas por un alud de tierra este sábado en un pueblo de la provincia de Sichuan en el suroeste de China, anunció la agencia estatal China Nueva.

Unas 40 casas de la localidad de Xinmo fueron cubiertas por el alud de rocas y tierra que se desmoronó por la ladera de una montaña adyacente afectando además el curso de un río, indicó Xinhua, que cita a responsables locales.

Una operación de socorro en respuesta a este “catastrófico desastre geológico de primera categoría” estaba en curso, precisó la fuente, agregando que de momento se desconoce la dimensión exacta de la tragedia.

El reporte de Xinhua precisa que “parte de la montaña” tibetana en la prefectura de Aba había colapsado.

La televisión nacional CCTV mostró imágenes en directo de policías y habitantes del lugar vestidos con impermeables y parados sobre enormes bloques de roca gris, mientras excavadoras naranja intentaban despejar escombros.

Son decenas de toneladas de roca, estimó Chen Tiebo, capitán de la policía autónoma tibetana y qiang de Aba.

Confirmó que las lluvias de los últimos días provocaron el corrimiento de parte de la montaña.

Los alud de tierra constituyen un peligro frecuente en las zonas rurales y montañosas de China, especialmente durante la temporada de lluvias. Por lo menos 12 personas perecieron en enero pasado cuando un alud arrasó un hotel de la provincia de Hubei (centro).

#BREAKING Over 100 people feared buried in rain-triggered landslide in Maoxian County, SW China; Rescue operation underway pic.twitter.com/p60ijkecaV

— CGTN (@CGTNOfficial) June 24, 2017