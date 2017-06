Martín Prado es uno de los embajadores del All-Star por MLB

Junio 28, 2017 - 6:47 pm

El infielder venezolano Martín Prado y los jardineros Giancarlo Stanton y Christian Yelich, tres de los jugadores más populares en los Marlins de Miami, jugarán papeles importantes durante las festividades del Juego de Estrellas.

Major League Baseball anunció el miércoles que el trío ha sido nombrado Embajadores del Juego de Estrellas, cuya responsabilidad es crear consciencia sobre el evento patrocinado por Mastercard.

Dos leyendas de los Marlins, Jeff Conine y el Salón de la Fama cubano Tany Pérez, ya habían sido nombrado embajadores.

Martín Prado, quien inició en la lista de lesionados, presenta promedio de .277 con 2 cuadrangulares y 9 carreras remolcadas en 83 turnos al bate.

It’s happening. Say hello to your 2017 #ASG Player Ambassadors!

Find them in Miami all #ASGWeek. https://t.co/53WlG2JZY5 pic.twitter.com/m9PSRQOQS7

— All-Star Game (@AllStarGame) 28 de junio de 2017