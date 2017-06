María Alejandra Díaz: La única salida que tenemos es la Asamblea Nacional Constituyente

Junio 29, 2017 - 9:13 pm

La abogada María Alejandra Díaz, dictó este jueves 29 de junio, una rueda de prensa con relación a la Constituyente, en el comedor de Corpozulia.

En la que exhortó a los ciudadanos a luchar por su país.“ ¡Hay que hacer justicia! Nosotros nos estamos jugando la vida, por ello nadie debe quedarse en su casa, la única salida que tenemos es la Asamblea Nacional Constituyente” Expresó la fiscal.

En este sentido, Díaz hizo referencia al tema de la constituyente en el que señaló que la única manera de neutralizar a la oposición es con la constituyente. Por lo que señaló como salida ir a elecciones en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente.

“Yo no me dirijo a los chavistas, este es un llamado a los venezolanos que queremos defender nuestro país, con la verdad. Si la derecha llega al poder, todos vamos a perder el 15 y el último, por eso la única manera de neutralizarla es con una asamblea nacional constituyente, de otra manera nos vamos a una guerra civil porque yo no me voy a dejar matar”, señaló la abogada.

Miriana Briceño/ Pasante

Noticia al Día