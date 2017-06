Maracaibo amanece con 27°C de temperatura y 87% de humedad: Pronostican lloviznas moderadas

Junio 7, 2017 - 7:54 am

Este miércoles, 7 de junio, la capital zuliana amanece con un clima húmedo. Según el portal Accuweather, la temperatura es de 27°C; la humedad se ubica en 87% y las probabilidades de precipitaciones son de un 50%.

El pronóstico general del portal para Maracaibo es un cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 34°C .

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica precipitaciones de moderadas a fuertes en gran parte del país.

Según mediciones del organismo, las temperaturas mínimas en Caracas se ubica en 19º C y las máximas se ubica en 30º C, en la ciudad de Maracay contará con mínimas de 22º C y máximas de 33º C, mientras que en la ciudad de San Cristóbal oscilarán entre los 17º C y 30º C.



