Junio 25, 2017

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó su deseo de encabezar una asamblea con opositores de base a su gobierno.

Afirmó que delante de una plenaria de ciudadanos identificados con la oposición, “me gustaría verlos y decirles: Yo a ustedes los amo, yo también soy su presidente, digan todo lo que hay que cambiar”.

“Yo no los odio, no los quiero quemar, los quiero amar”, agregó el mandatario de Venezuela, quien señaló la necesidad de que surja un grupo de líderes de oposición que sea “responsable y que no los engañen más”.

