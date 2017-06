Luisanyela en las alas de una mariposa (Cuento infantil, Alberto Morán)

Junio 9, 2017 - 5:28 am

En el barrio Sur América del municipio San Francisco, vivía una niña muy triste, no quería comer, no quería estudiar, ya ni hablaba con los amiguitos. La maestra fue la primera en darse cuenta de la inusual actitud de la pequeña y le envió un comunicado urgente a la mamá, pero no lograron nada. La chiquilla continuó con el extraño comportamiento.

Una vez la niña estaba en la escuela sentada en una banca, cerca de la cancha de basquetbol y futbol, lloraba abrazada al morral escolar cerrado y a la lonchera con el desayuno sin tocar. No entró a clase. En eso una mariposita se le posó en el hombro, la chiquilla la espantó con la mano.

La pequeña siguió encerrada en ella misma, sin moverse de la banca, el sentimiento le corría a raudales por sus mejillas. La maestra fue a su encuentro, se le sentó a un lado hablándole con ternura, quiso convencerla de que le contara lo que le ocurría y entrara a clase; la niña la miró en silencio, luego giró la cara hacia el otro lado. A su mirada desganada le eran invisible salones, árboles, la cantina, la cancha, sus compañeros. Volteó la vista solo para no atender a su maestra. La docente comprendió y no insistió, consideró prudente dejarla tranquila y regresó al salón.

La pequeña se enjugaba la humedad del rostro cuando le volvió a llegar la mariposita y se le paró en el hombro. La pequeña sonrió y la mariposita aprovechó para hablarle.

-¿Cómo te llamas?

-Luisanyela.

-¿Y qué te ocurre?

-Quiero estar con mi abuelita Gloria.

-¿Y dónde está tu abuelita Gloria?

-Ella se fue para Zea, en el estado Mérida.

-¿Y tu mamá y tu papá?

-Ellos están aquí en San Francisco, pero yo quiero estar con mi abuela Gloria, ella fue quien me crió.

De repente sonó el timbre, la mariposita voló. La maestra de Luisanyela llegó donde estaba su alumna y le entregó otro comunicado para la mamá. La tristeza volvió a la pequeña, que salió de la escuela como contando los pasos hacia su casa con la certeza de que al llegar no encontraría a su abuela. No había transcurrido la mitad del camino, la mariposita se le posó de nuevo en el hombro.

-Deja ya la tristeza, cuando tu abuela Gloria regrese, le cuentas que te quieres ir con ella –le dijo.

-Sí, estoy esperando que venga en las vacaciones –respondió Luisanyela.

-Pero ¿por qué no hacemos algo?, vamos a dar un paseo, así dejas de llorar y se te quita la tristeza –propuso la mariposita.

-¿Para dónde vamos? –preguntó Luisanyela un poco entusiasmada.

-Para donde nos lleve el viento –dijo la mariposita.

Luisanyela se montó sobre la mariposa y tomaron vuelo; desde lo alto vio los edificios de la ciudad, los aviones en el aeropuerto La Chinita como taritas maraqueras, el Puente Rafael Urdaneta, se percató de que sobrevolaban las aguas del Lago de Maracaibo. Saliendo del estuario lacustre observaron techos de casas, instalaciones petroleras, pasaron por encima de una vegetación que parecía infinita, surcada por interminables caminitos intercomunicados entre sí.

La mariposita estaba contenta viendo reír a Luisanyela maravillada con el paisaje. La tarde caía, soplaba un viento fuerte, la mariposita comenzó a dar bandazos, no mantenía el equilibrio en el aire. Subía, bajaba, se iba hacia un lado, hacia el otro lado.

-Vamos a bajar aquí –dijo la mariposita deteniéndose en plena montaña.

-¿Qué hacemos ahora? –preguntó Luisanyela en un espacio tupido de árboles y flores.

-Toma mis alas y sigue – le dijo la mariposita.

Luisanyela se colocó las alas y ahora la mariposita era la que iba sobre Luisanyela. La niña volaba más alto. Hubo un momento en que vio a un gavilán. Subió y se escondió en una nube, para que el ave no la viera y cuando el animal pasó, salió y siguió el viaje.

Pero comenzó a llover, no podían continuar, Luisanyela y la mariposita bajaron rapidito a un jardín, miraron a los lados, las nubes habían descendido, no se veía nada, abrieron los pétalos de un capullo, se metieron y cerraron de nuevo la flor para protegerse del fuerte aguacero; poco después, ella y la mariposita se quedaron dormidas.

Al otro día en la mañana despertaron, alguien cortaba el capullo; comenzaron a bambolearse hasta que dejaron de moverse, todo se quedó tranquilo, Luisanyela y la mariposita no soportaron más la curiosidad, abrieron los pétalos y cuando la niña se asomó, vio que estaba en un florero de la sala de una casa y, en un rincón, muy silenciosa, se encontraba su abuela Gloria sentada en un sillón mecedor armando un ramillete de azaleas para la cocina.

¡Abuela! –gritó saliendo del capullo. La señora la miró y ambas se abrazaron felices.

Y ya Luisanyela es una adolescente que mañana cumple 15 años, sigue con su abuela en Zea, y todos los días va a su clase de bachillerato con su amiguita mariposita posada en el hombro.

[email protected]