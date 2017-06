Junio 29, 2017 - 4:18 pm

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, consideró que será “difícil” para el Gobierno hallar la aceptación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por el Ejecutivo nacional.

“Creo que va a ser muy difícil para el Gobierno vender la Constituyente. Al final la ANC no ha sido convocada para resolver los problemas del país. La Constituyente ha sido llamada para resolver los problemas del presidente Nicolás maduro y del chavismo”, expresó este jueves, 29 de junio.

El economista agregó que “el problema fundamental es que Gobierno no tiene los votos fundamentales para ganar una elección, y la Constitución de 1999 te exige ganar una elección siendo mayoría para poder preservar el poder”.

“Como eso no es un problema de la gente, la posibilidad de que esté motivada a votar es muy baja, ya de entrada es baja, incluso hacia afuera una elección convencional, pero no es una elección convencional, es una votación no una elección”, aseveró.