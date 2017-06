Luis Florido ingresó al país por la frontera tras prohibición migratoria

Junio 24, 2017 - 11:03 am

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Luis Florido, reveló este sábado un video mostrando a la comunidad internacional como ingresó a Venezuela, a pie por la frontera, luego de la prohibición migratoria que le impuso el gobierno nacional.

Florido, quien se encontraba en México en la 47 Asamblea General de la OEA, por segunda vez tuvo que regresar al país por la frontera a pie tras la prohibición impuesta el 27 de enero de este año siendo el primero presidente de la Comisión de Política exterior del mundo con el pasaporte anulado.

“Los diputados de la unidad democrática tenemos que pasar la frontera a pie, arriesgando nuestras vidas, mientras tanto la ex canciller Delcy Rodriguez, Samuel Moncada junto a una delegación de 37 de funcionarios en la OEA viajaron todos en primera clase y tuvieron todas las atenciones, pero aquí no, el pueblo y los diputados tenemos que vivir las peores de circunstancias, pero seguimos adelante por la libertad de Venezuela”, manifestó.

El presidente de la Comisión de Política Exterior envió un mensaje a los diputados y organismos en materia de Derechos Humanos del continente: “Nos toca vivir esto, como unos delincuentes, no me imagino al diputado Fabio Porta de Italia o al senador John Mccain o a cualquier parlamentario del mundo haciendo esto, porque ellos viven en nacional democráticas que no tienen que vivir los que viven lo que padecemos los venezolanos”, finalizó.

@OEA_oficial, @ONU_derechos: Volví a atravesar la frontera a pie, lo que nos toca vivir a diputados y al pueblo en DICTADURA #Vzla #24Jun pic.twitter.com/9m5sOml59n — Luis Florido (@LuisFlorido) June 24, 2017

Globovisión