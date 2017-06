Luego de asesinar a su marido lloró encima del cadáver ensangrentado: Crimen de la educadora en Cacique Mara

Junio 25, 2017 - 8:30 pm

Mónica Masiel Abreu Rivera, una licenciada en educación especial de 39 años, luego que asesinó a su Marido, Luis Alberto González Correa, diez años menor que ella, se lanzó encima del cadáver llorando y luego salió a la calle pidiendo auxilio.

El crimen ocurrió a eso de la una de la madrugada en una vivienda que ambos compartían desde hace cuatro meses en la avenida 51 del barrio Agua de Dios, en la parroquia Cacique Mara de Maracaibo luego de dos fuertes discusiones que la pareja sostuvo entre la noche del sábado y esta madrugada en medio de una ingesta de alcohol.

La mujer fue detenida esta misma madrugada por los funcionarios del CICPC que fueron a levantar el cadáver. Ella nunca se apartó de la escena del crimen. Vecinos de esa barriada aseguraron que sólo ella había tomado licor y Luis Alberto, quien trabajaba haciendo contratos de granito, la fue a buscar y la encerró en su casa.

Los hombres del CICPC corroboraron ese testimonio luego que entrevistaran a Mónica. Dijo la educadora que su pareja la dejó encerrada. Ello habría sido la causa del pleito, reveló uno de los investigadores. Fueron dos veces que discutieron. Un pariente del hoy occiso comentó que la pareja tenía viviendo diez años y era una constante los pleitos. Habitantes de esa barriada aseveraron que Luis Alberto Golpeaba a su mujer a cada rato. Esa misma noche él la había maltratado, explicó uno de los investigadores.

Tanto Luis Alberto como Mónica Masiel no tenían hijos. Él se dedicaba a sus trabajos de granito y ella en oficios del hogar desde que dejó de trabajar en un centro de enseñanza primaria hace unos tres años.

A la una de la madrugada se escucharon los gritos dentro de la vivienda pero los vecinos ya estaban acostumbrados a los pleitos, pero cuando vieron a Mónica salir a la calle con sus manos y ropa llenas de sangre, presintieron que algo malo había ocurrido.

La mujer en medio de la calle comenzó a gritar, “ayúdenme, ayúdenme que lo maté”. Inmediatamente la maltrecha avenida 51 se llenó de gente e igualmente el interior de la casa. Dentro de una habitación encontraron tirado en el suelo en un charco de sangre el cadáver de Luis Alberto González.

Una de las versiones que maneja el CICPC es que Mónica esperó a que su marido se durmiera y en la cama lo atacó. Le dio una sola cuchillada que le llegó al corazón. Luego hubo como un acto de arrepentimiento, se abalanzó llorando encima del cuerpo moribundo de su cónyugue y este le dijo, “¡negra…no me dejes morir!.

No hubo nada que hacer, la víctima murió en pocos minutos. Mónica Masiel, una vez arrestada, continuaba llorando pero no era por estar presa. Uno de los funcionarios encargado de las investigaciones aseguró que la mujer estaba enamorada de su esposo y por ello lloraba en su celda. Le confesó a los del CICPC que en dos oportunidades había denunciado por violencia física ante el Cbpez y la fiscalía a Luis Alberto, pero no lo quería abandonar. “Era una relación de riña y amor que lamentablemente culminó en muerte”, dijo un inspector de la policía científica.

Fotos: David Moreno

