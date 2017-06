Lilian Tintori: “El cambio que dio la Fiscal Luisa Ortega lo logramos nosotros”

Junio 11, 2017 - 8:23 am

Este domingo la esposa del dirigente nacional de Voluntad Popular, Lilian Tintori, expresó que mantiene la esperanza que su esposo saldrá en libertad “esta tragedia que vivimos los venezolanos se tiene que acabar. Leopoldo tiene tres años aislado, hace dos meses a sus abogados no los dejan pasar y ahora entran agentes del Gobierno a hablar con el “.

“No nos informaron ni a sus abogados, ni a su familia, me entero el domingo pasado que lo fui a visitar, estaba encerrado en su celda”, dijo sobre la visita del expresidente Rodríguez Zapatero y voceros del Gobierno nacional a López, en su celda de Ramo Verde.

Tintori fue entrevistada en el programa Diálogo Con, allí señaló que no le plantearon nada durante ese encuentro. “En el caso de Leopoldo no es casa por cárcel, en su caso es libertad plena. Si de verdad hay una intención deben hacerla, no poner entre líneas”.

“Qué dialogo si ni siquiera Leopldo puede ver a sus abogados, ni a sus allegados de la Unidad, sabemos que no es verdad el diálogo, Leopoldo siempre ha sido abierto”, dijo

Estamos muy claros en la lucha, si el Gobierno quiere acciones están en los cuatro puntos que manetenemos en esta lucha, señaló.

El primer gesto del Gobierno es la liberación inmediata de todos los presos, enfatizó.

Sobre el balance de las marchas, indicó que ya son dos meses, “es una determinación coinstante que cada día es más fuerte, hay marchas grandes, hay unas más pequeñas”.

A su juicio hay 15 mil heridos, a nivel nacional, 67 asesinatos y mil 363 venezolanos detenidos. “Cada vez que matan aun venezolano se multiplican llenos de dolor e indignación, pero no se puede convertir en odio ni rabia como ellos (…)” .

Tintori dejó claro, que “estamos en contra de los linchamientos, no estamos de acuerdo con que la gente haga justicia propia”.

En relación a la posición de la Fiscal general Luisa Ortega dijo, “hubo un cambio, la Fiscalía se separa de la dictadura y se convierte en un poder autónomo como no lo fue en mucho tiempo, y ella ha declarado con la verdad en la mano, habla de una Constituyente falsa y ese cambio lo logramos nosotros, cada uno que ha salido a marchar y a llamar el despertar de la conciencia, hasta chavistas cercanos a Madruo dicen que eso no es (…)”.

