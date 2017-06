Lilian Tintori aseguró que Leopoldo López no negociará su libertad

Junio 5, 2017 - 1:30 pm

La esposa del dirigente de Voluntad Popular –VP-, Leopoldo López, detenido en Ramo Verde, Lilian Tintori, confirmó que en las últimas dos semanas han visitado a su esposo el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez y su hermana la canciller Delcy Rodríguez. “A Leopoldo no le han pedido nada, hablaron del país, de cómo logra la paz, Leopoldo los escuchó con atención y esta información me la dio ayer”.

En entrevista a Anna Vaccarella en el espacio En Sintonía de Unión Radio, Tintori agregó que también conversaron sobre una medida de casa por cárcel. “Leopoldo respondió que hay 290 presos políticos, muchos con orden de excarcelación, muchos con audiencia preliminar y habló de los policías del 11 de abril. “Que antes de salir él, tienen que salir todos los presos políticos que además es uno de los petitorios de la Mesa de la Unidad Democrática –MUD-”.

Con respecto al vídeo de López que circulo el domingo en la noche, Tintori agregó que en la grabación el dirigente opositor fue muy firme al reiterar que no va a negociar su libertad. “No va a negociar nada, no hay nada que negociar, yo por supuesto cuando me hablan de casa por cárcel me ilusiono muchísimo, pero no hay que exigir casa por cárcel sino libertad plena porque Leopoldo es inocente”.

“Con este video quiso reafirmar que estas visitas se han dado sin su autorización, pero muy firme en su posición en que las protestas son legítimas y que tienen que seguir”, subrayó.

Unión Radio