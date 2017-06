Junio 21, 2017 - 12:20 pm

La parrilla de salida de la temporada 2018 de la Fórmula 1 podría sufrir variaciones, luego de que sorpresivamente el piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, señalara durante una entrevista con la revista oficial de la Federación Internacional de Automovilismo que no descarta retirarse al finalizar este año.

Lewis Hamilton quieren que lo recuerden como Senna

“No me gusta hacer planes porque no sé lo que me espera a la vuelta de la esquina, no sé lo que voy a hacer” comentó Lewis Hamilton, quien a su vez dijo que le gustaría ser recordado “de la misma forma que se recuerda hoy a Ayrton Senna”.

“Mi objetivo siempre ha sido parecerme a Ayrton. Si me aplico de la misma manera que siempre me he aplicado en la vida y en mi carrera como piloto, siento que puedo lograr grandes cosas” prosiguió.

Lewis Hamilton indicó que es más fácil luchar contra otro equipo “hay un cambio total de mentalidad. Cuando la competencia está dentro de un equipo, se produce un gran tumulto y la tensión se hace cada vez mayor”.

Agencias