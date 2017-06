León Magno Montiel pone punto final a la discusión con Enio Trujillo: “Nosotros no lo echamos, el solito se fue”

Junio 2, 2017 - 3:22 pm

El reconocido propietario y director de la emisora Suite 89.1 FM , León Magno Montiel, Reiteró en Noticia al Día a través de vía telefónica “Nosotros no lo hemos echado de la emisora él se fue por su cuenta” debido al comentario realizado por Enio Trujillo un reconocido hombre de la radio, quien además es compositor, escritor y experto gaitero, quien declaró “Hasta hace una semana trabajé en la estación radial Suite 89.1 FM, mis motivos son dignos.

Se me irrespetó profesional y personalmente al no permitirme musicalizar un solo tema en mi propio espacio pagado por tres años” En este sentido Montiel argumentó “ Enio es un persona que no se apega a las reglas y por ende lo han despedido de otras emisoras por lo que ya no quiero tener ningún tipo de relación con el” En tal sentido, Montiel indicó que Suite es una emisora comercial muy respectada y altamente reconocida, debido a su excelente equipo de trabajo compuesto por José Rafael Rivero, Daniela Badell, Ender Fuenmayor, entre ellos Adolfo Ochoa y Argenis Carrullo quienes son los nuevos conductores del programa “Cambur pintón”

Por otra parte el destacado locutor aprovechó para anunciar que la emisora celebra 6 años al aire.

