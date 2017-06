LeBron iguala a Magic Johnson con impresionante registro

Junio 6, 2017 - 6:09 am

La carrera de LeBron James es una montaña de cifras y récords. El alero de los Cleveland Cavaliers está jugando, a sus 32 años, sus octavas Finales de la NBA y sigue batiendo marcas y alcanzando metas.

Ayer, en la segunda derrota de su equipo ante los todopoderosos Golden State Warriors, el rey igualó los ocho triples-dobles de Magic Johnson en las Finales de la NBA. Nadie ha conseguido ya más triples-dobles que LeBron en la batalla por el anillo. Nadie en la historia de la Liga.

El partido de ayer fue histórico también porque fue la primera vez que dos jugadores consiguen un triple-doble en el mismo partido de playoffs desde 1970 (Kareem Abdul-Jabbar y Walt Frazier, vía Elias Sports Bureau):

LeBron James: 29 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias.

Stephen Curry: 32 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias (primer triple-doble de su carrera en playoffs).

