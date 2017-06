Laura Pausini un 2 de junio alcanza el logro histórico: Ser la primera mujer en cantar en el estadio de San Siro (Video)

Junio 2, 2017 - 5:57 am

El 2 de Junio de 2007 en Milán (Italia), por primera vez en la Historia, una mujer, Laura Pausini, realiza un concierto en el conocido estadio de San Siro.

Laura Pausini (Solarolo, 16 de mayo de 1974)es una cantautora italiana galardonada con múltiples premios internacionales. Vivió y se crió en Solarolo toda su vida hasta antes de comenzar su carrera profesional, cuando abandonó la casa de sus padres.

A lo largo de su carrera ha cantado en otros idiomas además del italiano, como español, portugués, inglés,francés,siciliano,napolitano y en catalán.Sus álbumes han sacudido las ventas en América Latina, Asia, Europa y Norteamérica. Es considerada la cantautora italiana más exitosa y conocida a nivel mundial,con once álbumes de estudio en el mercado y con ventas de más de 70 millones de discos hasta la fecha, lo que la convierte en una de las artistas latinas con mayor cantidad de ventas en el mundo.

Es famosa no solo en Italia, sino también en todo el continente europeo, en Estados Unidos, Canadá,Siria, Medio Oriente, México y resto de América, y es considerada la artista italiana más exitosa de todos los tiempos.Sus letras tratan acerca del amor, racismo, la guerra, la homofobia, el medio ambiente y lapobreza, entre otras cuestiones sociales.Su voz corresponde a la de una soprano lírica. El diario británico The Sun la ubicó en el puesto número 30 de las 50 cantantes que jamás serán olvidadas. Sus mayores éxitos incluyen temas como «La soledad», «Amores extraños», «Se fue», «Gente», «Inolvidable», «Las cosas que vives», «Emergencia de amor», «En ausencia de ti», «Entre tú y mil mares», «Quiero decirte que te amo», «Volveré junto a ti», «Surrender», «On n’oublie jamais rien, on vit avec» «Víveme», «En cambio no» y «Primavera anticipada (It Is My Song)».

Fue la primera cantante italiana en ganar un premio Grammyy otros tres Grammys Latinos por sus álbumes Escucha en 2005,Yo canto en 2007 yPrimavera anticipada en 2009. En el año 2006 se le concedió el título de Orden al Mérito de la República Italiana, la cuarta orden más importante en Italia. Su álbum más exitoso hasta las fecha es Las cosas que vives, con ventas que superan las 10 millones de copias. Hoy en día se considera a Pausini como la máxima exponente del pop latino e italiano a nivel mundial.La revista norteamericana Billboard en sus premios anuales en el año 1994 le concedió el puesto número dos en la categoría de Artista Revelación Femenina.EnEspaña se le otorgó a Pausini un Disco de Diamantepor ser la primera cantante no hispana en lograr vender más de 1 000 000 de copias en ese país. Eso ocurrió con el disco Laura Pausini. Actualmente el álbum lleva vendido alrededor de 1 300 000 copias en España. Además, actualmente es el disco más vendido tanto por una mujer como por un cantante extranjero en ese país. En 2006 se le concedió el título de Comendador de la República Italiana y en el año 2013 el título de Embajador de la región de Emilia-Romaña en el mundo. El proyecto Pantheon, del Massachusetts Institute of Technology, ubica a Pausini en el puesto 201 de los 403 cantantes de mayor impacto.

El 2 de junio de 2007 se grabó el segundo álbum en vivo de Laura Pausini. Grabado en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, en Milán, Italia, ante una multitud de más de 71 000 personas siendo sell-out. Pausini, logró ser la primera mujer en la historia en llenar este estadio ante más de 71 000 personas, con la asistencia de aficionados de varios países, entre ellos Japón, México, Francia,España y Brasil. Hizo un dúo en vivo con su compatriota Tiziano Ferro en la canción «No me lo puedo explicar».El concierto estuvo dedicado a «Nona», la abuela de Pausini.

