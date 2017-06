Las conductas que los hombres odian de las mujeres

Junio 3, 2017 - 10:32 am

Las mujeres a veces tenemos una mala reputación siendo las “más pesadas” en la relación. Y la realidad es que es cierto que, aunque sepamos que no podemos cambiar a nuestra pareja, no dejamos de intentarlo. Regañarlos sobre las cosas que no deben hacer, como dejar ropa sucia tirada, dejar levantada la tapa del inodoro o no sacar la basura, son comportamientos comunes en cualquier relación de convivencia. Sin embargo, hay comportamientos típicos de las mujeres que los hombres no soportan.

Decir “todo está bien”

Las mujeres tendemos a irritarnos más seguido y con el tiempo la ira se vuelve resentimiento. Solemos decir que “está todo bien” cuando nos preguntan qué nos pasa, cuando en realidad sabemos muy bien por lo que estamos molestas. Este comportamiento no solo molesta a los hombres sino que puede arruinar la relación. Deja de lado esa frase y comienza a comunicar tus verdaderos sentimientos. Ten en cuenta que tu pareja no es un adivino y que no sabe qué es lo que realmente estás pensando..

Esperar que nos entiendan sin decir nada

La comunicación es la clave para entenderse mutuamente y mantener una buena relación. Por eso, actuar de cierta manera y esperar que tu pareja entienda lo que sientes solamente basándose en tus acciones, es algo que debes evitar y que, sin embargo, las mujeres hacemos demasiado..

Como te dije anteriormente, tu pareja no es un adivino y no puede entender que lo que dices tiene una intención. Si te irritas y te molestas por esto será algo de nunca acabar, ya que nunca entenderás que debes decirle exactamente lo que quieres. Y que si lo callas, te sentirás peor y todo terminará en una gran pelea sin sentido..

Culparlo a él por otros asuntos

Es normal que luego de un mal día descarguemos la ira o el mal humor en nuestra pareja que es nuestro apoyo de todos los días. Sin embargo, tu pareja debe ser tu confidente, tu amigo y compañero. Debes poder hablarle de lo que te tiene mal y tus preocupaciones, pero no puedes culparlo por cosas que no tienen que ver con él. Es fundamental aprender a lidiar con los problemas, saber compartirlos pero no afectar otros aspectos de tu vida por esa particular situación..

Quejarnos por no sentirnos apreciadas

Todas queremos sentirnos apreciadas, queridas y necesitadas. Incluso ellos también. Si pasas todo un día cocinando para tu pareja, cambias tu corte de pelo o haces algo diferente en el hogar, es lindo que el otro se dé cuenta y lo aprecie. Pero a veces los hombres tienen otras formas de apreciar lo que hacemos por ellos. Y no es conveniente que comiences a reclamarle todo lo que haces por él. Haz las cosas porque quieres y no porque esperas una recompensa.

Tanto los hombres como las mujeres tenemos comportamientos complejos. Sin embargo, y para que la relación funcione, es importante pensar en el otro, dejar los problemas atrás y tratar de lidiar con las pequeñas cosas del día a día de una manera coherente. Si dejas que las pequeñas cosas que te irritan de él se tornen en una gran pelea, no podrás disfrutar nunca de una buena relación. Deja de esperar cosas del otro y busca la manera de sentirte mejor con lo que haces.

