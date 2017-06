La Vinotinto busca ratificar su talla mundial contra Uruguay

Junio 7, 2017 - 5:04 pm

Somos de talla mundial fue el slogan de la Vinotinto sub 20 antes de su participación al Mundial de Corea del Sur, y en los cinco partidos que ha disputado hasta el momento ha constatado que es un equipazo que no solo tiene juventud sino también cuenta con jerarquía, y este jueves enfrentará a Uruguay por el pase a la final (4:00 am, hora venezolana).

Los muchachos de Rafael Dudamel quieren ser la primera selección nacional que inscribe su nombre en una final FIFA, tras las semifinales que jugó el combinado tricolor femenino sub 17, donde se ubicó en el cuarto lugar en el 2014 (Costa Rica) y 2016 (Jordania).

Con 13 goles a favor y 1 solo en contra la Vinotinto ha sido el equipo más goleador y el menos batido en esta cita mundialista, pese a tener dos prórrogas encima la condición física de los criollos parece intacta, gracias a la buena preparación que hizo la selección para esta competencia.

Cuatro meses se cumplen este 8 junio de la victoria de los nacionales frente a los charrúas en el Sudamericano, que se llevó a cabo en Ecuador. Los muchachos consiguieron en ocho minutos el triunfo, tras las anotaciones de Joshua Mejías (68′), Yeferson Soteldo (71′) y Ronaldo Peña (76’). El otro compromiso entre ambos conjuntos en la primera fase había culminado sin goles.

El Daejeon World Cup Stadium será el escenario de este choque de selecciones suramericanas, donde los criollos aspiran a alcanzar su boleto a la final. El combinado nacional ha sido un equipo obrero, donde cada jugador ha aportado su granito para obtener los buenos resultados. Yeferson Soteldo estuvo ausente en el partido de cuartos de final tras resentirse de su lesión, y se pudo observar que la Vinotinto no desentonó en el compromiso contra Japón, pese a no poder contar con el jugador del Huachipato.

Venezuela se ha caracterizado por un gran juego colectivo, que ha permitido que nueve jugadores hayan marcado por lo menos un gol, siendo Sergio Córdova el goleador del conjunto de Dudamel como del Mundial con sus cuatro tantos. Adalberto Peñaranda tiene dos anotaciones y tres asistencias. Yangel Herrera, Ronaldo Peña, Williams Velasquez, Wuilker Faríñez, Jan Hurtado, Samuel Sosa y Manuel Ferraresi han vacunado las redes en una ocasión. Diez de los 13 goles de Venezuela fueron en jugada, mientras que tres se generaron a pelota parada.

Todo un país seguirá el partido de semifinales de la Vinotinto, donde los criollos buscarán seguir haciendo historia, y demostrar que son de talla mundial y porque no coronarse campeones del mundo en un campeonato FIFA.

