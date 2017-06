Junio 21, 2017 - 3:57 pm

Para algunas mujeres tener un lubricante extra a lo que su vagina produce es una necesidad más que un “extra” al momento de tener relaciones sexuales, pero cuando la pasión te toma por sorpresa, ¿qué puedes hacer? Muchas parejas utilizan saliva como lubricante, ¿pero es algo seguro?

La saliva contiene miles de bacterias, pero estas no son dañinas para tu cuerpo, aunque esto no quiere decir que la práctica no tenga sus riesgos. Si tu o tu pareja sufren de fuegos constantes en los labios (una forma de herpes) te puedes contagiar de herpes genital si utilizas la saliva como lubricante.

Aunque la saliva es el lubricante más común, recomendamos que, si nunca lo han hecho, prueben un sustituto sintético. El sexo con lubricante es más placentero y menos peligroso pues reduce la posibilidad de sufrir roces o cortadas por las que se pueda adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual.

Sin embargo, hay quienes consideran que la saliva puede evitar el contagio del VIH, ya que tiene un componente que inhibe la capacidad de infección a las células defensivas (linfocitos) por parte de este virus, y por lo tanto se evitaría el contagio, como se ha descubierto.

También se podrían contagiar otras infecciones de transmisión sexual por la saliva (mediante el beso), tales como el herpes genital, sífilis y gonorrea. En estas situaciones, es aconsejable evitar el uso de la saliva como lubricante y acudir a un especialista para someterse a las pruebas oportunas e iniciar el tratamiento médico adecuado.

Agencias