La percepción de la salud en Venezuela (Asesor Lenin Tremont)

Junio 21, 2017 - 8:38 am

Existe una pugna constante por inocular percepciones en nuestras mentes para que consumamos, votemos, nos abstengamos, odiemos o amemos. Esa programación mental se desarrolla a través del bombardeo de imágenes o mensajes que recibimos por los medios de comunicación social y las redes sociales.

Esos mensajes virales son dardos que adormecen o encolerizan a sus receptores, buscan activar conductas, quien posea más recursos económicos puede contratar a especialistas, asesores, tecnología, robots y medios, así llegan a mas mentes e influye más.

Hay temas que son de sensible importancia para todos, como la vida y la salud, desde esas dimensiones se elaboran mensajes, solicitados a la medida, que se implantan como matrices de opinión, que una vez que son aceptadas como absolutas verdades en la mente de sus receptores desencadenan incertidumbre o confianza, dependiendo del objetivo.

Estos mensajes generan en cada receptor una percepción de la salud, lo que es igual al conocimiento que se tiene sobre el acceso a la misma, captados por los sentidos a través de los medios de comunicación, las redes sociales o experiencias propias, este proceso psicológico parte de cómo se percibe la salud, como un derecho social fundamental, que es obligación del Estado, corresponsabilidad de todos, para garantizar el derecho a la vida y elevar su calidad para el bienestar colectivo.

Los medios internacionales a través del apoyo en las redes sociales agitadas por funcionarios de organizaciones transnacionales o artistas de reconocido renombre, impulsan la ayuda humanitaria y junto a la oposición venezolana plantean la apertura de un canal con ese fin.

Lo que nadie dice es que el gobierno de Nicolás Maduro, dispone dólares a precios preferenciales para medicamentos que lleguen a quien los necesite, pero que privados terminan revendidos, especulando o contrabandeando para Colombia.

Nadie se pregunta por qué si no hay medicinas en las farmacias, por qué no quiebran y en vez de eso se producen como conejos.

Por otro lado los operadores políticos vitalicios en puestos gremiales, docencia e investigación en el área de la salud se declaran en emergencia por falta de insumos y medicamentos, entonces cómo se explica la alta productividad de los centros asistenciales públicos y privados donde los quirófanos no tienen descanso y no paran de realizar intervenciones quirúrgicas de todo tipo de complejidad.

Si no hay insumos, ni medicamentos en los hospitales venezolanos como se explica que en 15 días del Plan Quirúrgico Nacional, implementado en el territorio desde el pasado 22 de mayo, ya se han intervenido quirúrgicamente un total de 21 mil 129 personas.

Lo que es un secreto a voces es que hay quienes juegan con la vida y salud de los pacientes para afectar al gobierno nacional y exigen a sus agremiados, a sus estudiantes, a sus colegas no firmar récipes, negar información sobre las medicina e insumos que necesitan, no atender, no operar, dar de alta, que todos que los hospitales se queden vacios, para generar una percepción de la salud en torno al caos.

Esas acciones de algunos trabajadores de la salud implantan una percepción de la salud negativa que incita la zozobra, la intranquilidad y el odio, que termina siendo propaganda de guerra psicológica, que circula de boca a boca, cerebro a cerebro y afecta la salud mental de la población.

El Ministerio de la Salud, la Misión Barrio Adentro, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Sanidad Militar y el Ipasme, deben crear el Observatorio de la Percepción de la Salud donde se monitoree y se mida científicamente la información que se difunde por los medios de comunicación social y las redes sociales, así como su efecto en la conducta y salud mental de los venezolanos.

El Ministerio Publico debe nombrar fiscales especiales para trata casos relacionados con la violación del respeto a la dignidad, intimidad y confidencial de los pacientes, que atenten contra su integridad física o mental.

El Ministerio Publico debe tomar cartas contra quienes hagan apología del delito justificando actos o acciones de dudosa legalidad que atenten contra el derecho a la vida y la salud, contrarios a los principios y artículos del Código de Deontología Medica, la Ley de Ejercicio de la Medicina y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El gobierno está obligado a diseñar e implementar campañas comunicacionales que sensibilice al mundo sobre la verdadera percepción de la salud, que visibilice el compromiso de los trabajadores de la salud que apuestan a la vida y promocione los avances y logros en esta materia.

Un profesional de la salud debe respetar la vida, la integridad de sus pacientes y fomentar una percepción positiva de la salud, por encima de sus intereses políticos y partidistas.

Lenin Tremont Franco / [email protected]