La pequeña quería jugar con sus vecinitos y murió atrapada en la ventana cuando los buscaba: Tragedia al oeste de Maracaibo

Junio 3, 2017 - 3:18 pm

Una gran tragedia ocurrió la tarde de ayer en una vivienda del sector Uno del barrio La Lechuga, al oeste de Maracaibo. La pequeña Adriana Del Carmen Vargas González, de apenas cuatro años de edad, murió por asfixia mecánica luego que su cabecita quedara atrapada en la ventana de una casa vecina.

La niña era la penúltima de siete hermanos y ayer se encontraba con su madre, Carmen González, en la esquina de su casa. Le dijo a su progenitora que quería jugar con dos pequeños que residen en la misma calle. La mujer accedió y la infante caminó hasta la casa para ver a los niños, uno de un año y otro de apenas meses.

Desde el ángulo que se encontraba Carmen no se observaba bien la vivienda donde había ido su hija, sólo veía las rejas del frente. Al rato otra vecina del sector pasó y notó que la niña tenía la cabeza entre las rejas y no se movía. En la casa donde Adriana del Carmen fue a buscar a los niños no había nadie y esta se asomó para buscarlos con la mala fortuna que se ahorcó accidentalmente.

La madre de la pequeña fue notificada rápidamente del hallazgo y corrió en busca de su hija pero ya estaba sin vida. Esta mañana frente a la morgue forense, donde fue llevado el cuerpecito por el CICPC, dijo que Adriana era una niña muy hiperactiva, alegre, coqueta y que estaba próxima ingresar al kínder.

Noticia al Día

Foto: Xiomara Solano