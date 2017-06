La noche de las máscaras asesinas en Maracaibo: Le mataron a sus dos hermanos, su marido agoniza y la secuestraron para torturarla

Junio 1, 2017 - 5:12 pm

Lo que ocurrió a las once de la noche de ayer en la residencia 54-71 de la calle 54 del barrio Leonardo Ruiz Pineda, al norte de Maracaibo, parece haber sido sacado de un guión de una película violenta al estilo Hollywood que podría titularse “La noche de las máscaras asesinas”.

Seis sujetos armados con pistolas provistas de súper cargadores y usando máscaras de colores fosforescentes, por diez minutos expandieron una ola de terror dentro de la casa de los Piñango Guerrero. Llegaron en tres autos, uno de estos sería posteriormente identificado por la policía investigativa del CICPC como un Toyota Corolla, color vino.

De su lado, todo estaba bien planeado y tenía un objetivo claro, asesinar y secuestrar a una mujer. Del lado de las víctimas, sólo había despreocupación y por ello dormían en aquella vivienda que tan sólo desde enero ocuparon luego de vender una casa en el sector 18 de Octubre donde vivieron por años.

A esa hora de la noche, poca luz iluminaba las viviendas y la cañada que les “adorna” sus frentes las hacía más invisible al caer el sol. Ello le haría más fácil el “trabajo” a los seis hombres que conformaban una especie de comando de asalto, pero con un estilo particular que se notaba por sus vestimentas (bermudas y franelas) y esas máscaras, usadas con frecuencia en “las horas locas” o máximo fervor de algunas fiestas.

Pero los recién llegados no se bajaron con serpentinas ni grajeas. Dos de estos, llevaban sus pistolas en la cintura mientras tomaban enormes barretones. Mariela Chiquinquirá Guerrero Gutiérrez, la dueña de la casa, declararía luego en la policía científica que, a ella y a su familia, la despertó los dos primeros golpes que le dieron a la puerta principal de rejas. Cuando salió del cuarto, ya tumbaban la otra reja y desde ese entonces los seis hombres armados entraron y los dominaron. Dijeron ser funcionarios de “la petejota”, pero no tardarían mucho para saber que no lo eran.

“A mí me ataron las manos con un tirraje negro y me lanzaron al piso de la sala. Mis dos hijos varones, Heriberto Antonio Piñango Guerrero (24) y Michael De Jesús Piñango Guerrero (20); mi hija, Mariolys Mayela Piñango Guerrero (22), su tres hijos varones de 1, 2 y 6 años, y su marido Luben Darío Morán Vílchez (36), fueron sometidos en segundos y lanzados igualmente al piso”, explicaba esta mañana en medio de llanto Mariela Guerrero.

Tomaba aire para continuar el relato ante la mirada expectante de periodistas. Dijo que los extraños comenzaron a dispararle a sus hijos y a su yerno. Todos quedaron inmóviles producto de las balas calibre 9 mm y luego, cuando se disponían a abandonar la vivienda, uno de estos les volvió a balear. El grito y llanto de los niños, de su madre y de Mariela, no detuvieron el accionar criminal de los enmascarados. Estos daban por muerto a los tres hombres, pero se equivocaron… Luben Darío aún respiraba. Las dos sobrevivientes pensaron que todo había acabado. Ignoraban que la matanza que habían hecho sólo era parte del plan. Cuando los criminales tomaron a Mariolys por el pelo y la encaminaron hacia afuera de la casa, se confundieron aún más. El terror de estas dos mujeres aumentó a lo que subían en uno de los tres autos a la joven ama de casa. Su madre, desesperada, logró romper las ataduras al observar que se la llevaban, pero sólo le quedó gritar.

Algunos vecinos ya habían llamado a la policía y a estos les faltó llegar unos diez minutos antes para tropezarse con los desalmados pistoleros. Atrás habían dejado sus huellas de sangre. Los dos hijos de Mariela Chiquinquirá Guerrero estaban sin vida tendidos en la sala y su yerno se movía moribundo. Fue llevado rápidamente al Hospital Coromoto, pero con tres certeras heridas de bala que lo mantienen al borde de la muerte.

La dolida madre asegura que sus hijos no están metidos en ningún problema, pero los investigadores tienen una versión que la contradicen. Revelaron que el grupo de delincuentes fue en busca de su hija Mariolys porque esta habría formado parte de un plan para matar al organizador de fiestas, Andy Soto, hermano de alias “El Mocho Edwin”, expran de la antigua cárcel de Sabaneta y a quien una banda rival le habría declarado la guerra. La secuestrada presuntamente llamó al organizador de eventos para que acudiera a la granja en los Bucares, lugar donde dos sujetos lo acribillaron hace tres días.

Dijo que su hijo Heriberto trabajaba como mototaxista en Altos de Jalisco y Michael como fiscal en la misma línea y aseguró que ambos no andaban en malos pasos. Una fuente del CICPC la refutó e informó que el primero de los nombrados presenta registro policial ante la subdelegación del CICPC-Maracaibo por posesión de estupefaciente.

Los hombres de la División de Homicidios del CICPC tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros por la forma como se ejecutó esa doble matanza y secuestraron a la joven madre, quien podría correr con la misma mala suerte de sus hermanos si no la hallan a tiempo. Los detectives están seguros que esta fue raptada para ser interrogada y torturada.

Hasta esta tarde nada se sabía de su paradero. “Si en verdad está en manos de ese grupo de delincuentes perteneciente a la banda de “El Mocho Edwin”, lo más probable es que maten y la dejen en algún paraje por allí. Estamos recabando buena información para encontrarla”, aseguró uno de los funcionarios vinculado a las investigaciones.

Fotos: Xiomara Solano

