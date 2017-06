La NASA descubre diez exoplanetas potencialmente habitables

Junio 20, 2017 - 12:36 am

La Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA, por su sigla en inglés) informó este lunes que su telescopio Kepler descubrió diez nuevos exoplanetas de tamaño similar a la Tierra.

Estos exoplanetas están ubicados en una zona habitable de sus estrellas y a una distancia donde podría existir agua y oxígeno.

“Lo que es más emocionante respecto de estos descubrimientos hoy es haber podido contar el número de planetas similares a la Tierra en esta parte del cielo”, explicó Susan Thompson, integrante del grupo de científicos del equipo Kepler y del instituto SETI.

Thompson indicó que con los datos obtenidos podrá determinarse la frecuencia de estos planetas y si es posible hallarlos en otros lugares “en las galaxias donde sería posible la vida”.

Desde que inició la misión, 4.034 exoplanetas han sido detectados por Kepler, de los cuales 2.335 fueron confirmados por otros telescopios.

Los nuevos descubrimientos sugieren que los planetas gemelos de la Tierra podrían no ser tan raros en la Vía Láctea.

With 219 potential new worlds out there, some could be habitable & 10 of them like our own. Here's things to know: https://t.co/DIGV6HOEDR pic.twitter.com/QRUBrQuUkg

— NASA (@NASA) June 19, 2017